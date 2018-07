Japan evacueert overstromingsgebied in ‘race tegen de klok’

Het zuidwesten en midden van Japan is getroffen door ernstige overstromingen, aardverschuivingen en modderstromen na zware regenval. In sommige regio's viel een meter regen. Tienduizenden reddingswerkers zijn op de been om getroffenen te helpen en te zoeken naar vermisten. Vooral rond Hiroshima worden nog veel mensen vermist. De afgelopen drie dagen zijn zo’n twee miljoen mensen geëvacueerd en nog eens 2,3 miljoen mensen zijn geadviseerd om een ander onderkomen te zoeken. “Een race tegen de klok”, noemde de Japanse premier Shinzo Abe de noodsituatie. De regenval houdt naar verwachting in drie prefecturen nog tenminste een dag aan.