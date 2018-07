Haïti draait verhoging brandstofprijzen terug na rellen

De premier van Haïti heeft zaterdagavond laten weten het besluit om de brandstofprijzen te verhogen, tijdelijk op te schorten. Op het eiland zijn sinds het besluit om de prijzen te verhogen hevige rellen uitgebroken. Premier Jack Guy Lafontant veroordeelde via Twitter het geweld.

Vrijdag kondigde de regering aan de subsidie op brandstof te verlagen. De prijs van benzine zou met 38 procent stijgen, de prijs van diesel met 47 procent. Hierna gingen Haïtianen boos de straat op, blokkeerden wegen en staken verschillende gebouwen in brand. Premier Jack Guy Lafontant schreef op Twitter dat “geweld en democratie fundamenteel onverenigbaar zijn”.

Onrust

Ook na de aankondiging de maatregel voorlopig op te schorten, gingen de rellen zaterdagnacht door. Het is niet duidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen American Airlines en JetBlue hebben zaterdag alle vluchten naar Haïti geannuleerd vanwege de onrust. De Amerikaanse ambassade adviseerde het personeel en alle andere Amerikanen in het land een schuilplaats op te zoeken. De bezuinigingsmaatregel is onderdeel van een overeenkomst dat het land heeft gesloten met het Internationaal Monetair Fonds in ruil voor financiële steun.