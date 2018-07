Fysiek theater en lichtgevende ijsberen bij Deventer Op Stelten

De Parade? Leuk hoor, vinden ze in Deventer. Maar ver weg, en zo vol ook. En alles kost er geld. Nee, in het hanzestadje aan de IJssel hebben ze met Deventer Op Stelten hun eigen buitenfestival voor theater, al 22 jaar.

„Ho, nee! Hier zit zeker nog drie centimeter tussen!”, roept een potige moeder met praktisch rugzakje tegen haar kroost. „Pas op je vingers!” Haar hele gezin bouwt mee aan de constructie die de Franse kunstenaar Olivier Grossetête met hulp van 1.250 Deventenaren (dit jaar wordt in diverse vormen herdacht dat Deventer 1250 jaar geleden werd gesticht) op het Grote Kerkhof laat verrijzen. Een replica van het kerkje van Lebuïnus dat in 768 werd gebouwd, én de toren van de huidige, Grote Lebuïnuskerk, in tweevoud. Twintig meter hoog worden de gebouwen, uitsluitend vervaardigd met menskracht, 3.800 kartonnen dozen en honderden rollen tape.

Bouwwerk van karton van Olivier Grossetete tijdens Deventer Op Stelten.

Grossetête geeft zo architectuur „die een uitdrukking is van macht” in eenvoudige, goedkope materialen terug aan het volk, „om het beeld van de macht te veranderen.”

Video van Deventer Op Stelten 2017.



Dit weekend was heel Deventer het decor van totaal 150 voorstellingen, van piepklein tot grootschalig. In de voorgaande jaren trok het festival, georganiseerd door VVV Deventer, 120.000 bezoekers. Fysiek theater is de grootste gemene deler van het weekend vol dans, circus, clowns en balanceer-acts. Met op de vrijdagavond volgelopen Brink parades van de grondleggers en naamgevers van het grootste locatiefestijn van Oost-Nederland: steltlopers. De springstokacrobaten van Remue Ménage bijvoorbeeld, met hun gevolg van metershoge, lichtgevende ijsberen. Of de Nederlandse dames van Jelicious, die met hun uit bolletjes katoen opgebouwde pruikenkoppen een geraffineerd lijnenspel van draden weven.

Op de Nieuwe Markt zit het publiek al een ruim een half uur voor aanvang klaar bij de rode zeecontainer waar Compagnie Furinkaï met kabels en de uitvouwbare container de show Origami speelt. Dat is een van de hoogtepunten, weet een behulpzaam echtpaar. Ze komen al járen naar Deventer Op Stelten. Ze hebben in de festivalbrochure kruisjes gezet bij diverse voorstellingen, allemaal gratis te zien.

Ook voor Tipping Point van de Engelse groep Ockham’s Razor, waarvoor in de Schouwburg wel een klein bedrag moet worden betaald, zit de zaal tjokvol. De show is eerder sympathiek dan echt opzienbarend, maar niemand maalt erom. Het is mooi weer, en het Deventerse DAVO-bier smaakt goed.