Evacuatie jongens in Thaise grot begonnen

De evacuatie van de dertien jongens die vast zitten in een grot in het noorden van Thailand is zondagmorgen lokale tijd begonnen. Om 10 uur ’s ochtends zijn de eerste reddingsduikers de grot in gegaan, zei Narongsak Osatanakorn op een persconferentie, hij is voormalig gouverneur van de provincie en heeft de leiding over de reddingsoperatie.

De twaalf jongens van een jeugdvoetbalteam en hun coach zitten al twee weken vast in het grottenstelsel Tham Luang, in het noorden van Thailand. Volgens Osatanakorn heeft een Australische arts de jongens zaterdagavond gecheckt en geconstateerd dat ze gezond genoeg waren. De jongens hebben een positieve instelling en “zijn er klaar voor”, zei Osatanakorn.

Achttien duikers

Er zijn achttien duikers naar de jongens onderweg. Dankzij het relatief droge weer de afgelopen dagen hebben ze het deel van de grot bij de ingang de afgelopen dagen leeg kunnen pompen, hier kunnen de jongens lopen. Het deel dat het verste weg ligt, dus waar de jongens vast zitten, zouden ze wel moeten duiken. “Vandaag is het beste moment om te gaan”, zei Osatanakorn, omdat de voorspelde regens het water weer zullen laten stijgen.

Het team dat onderweg is bestaat uit duikers en artsen van allerlei nationaliteiten – welke precies, zei de coördinator niet, maar er zijn in elk geval Amerikaanse, Australische en Engelse duikers die meehelpen. Vijf duikers zijn Thaise mariniers, de rest is internationaal. De ouders van de jongens hebben vanmorgen ingestemd met de operatie. Buiten de grotten staan ambulances en helikopters klaar om de jongens te kunnen vervoeren naar het ziekenhuis.

Zware tocht

De tocht zal nog uren duren. Om de jongens te bereiken, moeten de duikers tegen de stroom in zwemmen, dat kostte de afgelopen dagen zo rond de vijf uur. De gouverneur zei dat ze verwachten dat de eerste jongen rond 21.00 uur zondagavond de grot zal verlaten, dat is rond 16.00 uur Nederlandse tijd. De totale operatie zou zomaar drie tot vier dagen kunnen duren.

De media konden tot zaterdagavond nog naast het coördinatiekamp wachten en werken, maar zondagmorgen is het perscentrum verplaatst naar een paar kilometer verderop. Alle ruimte bij het kamp is nodig voor de reddingsoperatie.