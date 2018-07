Een flinke koersval, maar geen reden tot paniek

Wat is er toch aan de hand bij BE Semiconductor – kortweg Besi? De fabrikant van halfgeleiders en machines voor de chipindustrie was vorig jaar nog een van de uitblinkers op de aandelenbeurs van middelgrote bedrijven, met de beste prestaties van alle Nederlandse bedrijven in de chipsector (+122 procent koerswinst, 57 procent omzetgroei), maar zag in de afgelopen maanden de helft van zijn beurswaarde in rook opgaan.

Na een spectaculair jaar waarin de bomen in het Gelderse Duiven tot in de hemel groeiden, zit het Besi in 2018 op z’n zachtst gezegd niet mee. Net als veel andere technologiebedrijven reageert de aandelenkoers van Besi relatief sterk op schommelingen in de markt. Dat bleek wel toen de Taiwanese chipbouwer TSMC, een belangrijke klant van Besi, in april aan de bel trok omdat het de omzetdoelen niet gaat halen. De schokgolf was voor leveranciers voelbaar en goed te zien in de aandelenkoersen.

Omzetwaarschuwing

Ook bij Besi bleek het een voorbode van de vrije val. Toen enkele dagen later de kwartaalcijfers tegenvielen en er dividend werd uitbetaald, tuimelde de koers omlaag. In de weken die volgden kwam het aandeel nog verder onder druk te staan door het oplaaiende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten, wat voor onduidelijkheid zorgt tussen leveranciers en afnemers. Dit bleek vorige week, toen een niet nader genoemde klant een order introk ter waarde van 28 miljoen euro, waarop Besi een omzetwaarschuwing moest afgeven - met alle negatieve aandacht van dien. Het resultaat van deze perfect storm is dat de aandelenkoers na een piek van ruim 44,50 euro eind maart nog maar net 20 euro noteert in juli.

De koersdaling doet vermoeden dat het helemaal mis is bij Besi, maar klopt dat ook? „Zeker niet. Besi draait zelfs heel goed”, aldus Nigel van Putten, analist bij Kempen. „De marges zijn beter dan ooit en ook wat betreft de omzetverwachting behoort het tweede kwartaal tot de beste kwartalen ooit.” Dat wil wat zeggen, want in 2017 werd een omzetgroei van 58 procent behaald.

Kuddegedrag

Daarom is het volgens Van Putten ook niet gek dat zo’n groei-explosie niet eeuwig kan voortduren. „Het wordt mathematisch lastig om een nóg betere omzet te behalen dan vorig jaar. Het was tijd voor een ‘normalisatie’, zou je kunnen zeggen.” Geen verrassing dus, maar toch lieten beleggers massaal hun aandeel vallen. Van Putten wijt het aan kuddegedrag op de beurs: „Als je denkt dat je buurman gaat verkopen, wil je hem voor zijn. Of er dan in alle gevallen op een goede manier wordt gekeken naar wat het aandeel nou écht waard is? Dat lijkt me in dit geval niet zo.”

De uitdagingen voor Besi liggen dus met name buiten de eigen fabrieksmuren. Producenten van smartphones, zoals Samsung en Apple, behoren tot de belangrijkste afnemers. De angst die veel beleggers in de chipsector hebben, is dat de vraag naar kwalitatief hoogstaande smartphones het hoogste punt heeft bereikt. En dat is een probleem voor Besi, zegt analist Edwin de Jong van NIBC. „Ze zijn voor zeker 30 procent van hun omzet afhankelijk van de markt in mobiele telefoons en tablets. Zo lijkt de verkoop van de nieuwe iPhone X bijvoorbeeld flink tegen te vallen, en daar heeft Besi last van.”

Apple geeft geen exacte verkoopcijfers van de iPhone weer – maar waar minder telefoons worden gemaakt, zijn minder machines nodig, en dat merken ze in Gelderland. Nu de koers rond de 20 euro schommelt, hebben veel analisten de seinen op groen gezet bij hun koopadviezen. Want hoewel het naar verwachting de komende kwartalen geen vetpot zal zijn, blijven de machines van Besi volgens analist De Jong wel nodig. „Ondertussen wordt Besi steeds sterker in geheugenopslag, maar ook in autobranche, oplossingen voor datacenters. Chips worden steeds compacter, complexer en sneller, en dat is waar ze machines voor maken.”