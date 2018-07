Door zenuwgas novitsjok vergiftigde vrouw overleden

De vrouw uit Salisbury die in aanraking is gekomen met het zenuwgas novitsjok is overleden. Dat heeft de Britse politie bekendgemaakt.

De 44-jarige Dawn Sturgess is overleden in het ziekenhuis. Britse politie vermoedt dat de vrouw in aanraking is gekomen met een voorwerp dat besmet is geraakt met het zenuwgas. Zij en een 45-jarige man werden vorige week zaterdag onwel.

Vier maanden geleden werden de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter onwel in Salisbury nadat zij in contact waren gekomen met novitsjok. Sturgess woonde op twaalf kilometer afstand van de plek waar Skripal is vergiftigd.

De politie onderzoekt de zaak met een team van meer dan honderd mensen.

Dit bericht wordt aangevuld zodra meer informatie bekend is.