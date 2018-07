Dodental door overstromingen Japan loopt op

Het dodental na de zware overstromingen in het westen en midden van Japan is opgelopen naar 64. Ongeveer 54.000 reddingswerkers en agenten zijn op de been om te zoeken naar de tientallen vermisten. Dat meldt persbureau Reuters zondag.

De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval. De afgelopen dagen zijn zo’n twee miljoen mensen geëvacueerd en nog eens 2,3 miljoen mensen is geadviseerd om een ander onderkomen te zoeken. “Een race tegen de klok”, noemde de Japanse premier de noodsituatie. Naar verwachting houdt de regen in delen van het land, waaronder op het eiland Shikoku, tenminste nog een dag aan.

‘Extreem gevaarlijke situatie’

Zulke hevige regenval is nog nooit eerder in Japan voorgekomen, aldus het meteorologische instituut van Japan. De dienst sprak van een exceptionele maar “extreem gevaarlijke situatie”. Door de overstromingen zijn in sommige gebieden modderstromen op gang gekomen die wegen en spoorwegen verwoesten. Daarnaast zijn ook waarschuwingen afgegeven voor harde wind en aardverschuivingen. Veel Japanners proberen zichzelf in veiligheid te brengen door op de daken van hun huizen te klimmen.

In Japan komen zware buien vaker voor tijdens het regenseizoen, waarbij vaak landelijke gebieden worden getroffen. Vorig jaar kwamen in het zuidwesten van het het land ook al zo’n twintig mensen om het leven door extreem weer.

In onderstaande video is te zien hoe huizen zijn ingestort en hevige modderstromen het verkeer ontregelen: