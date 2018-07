Brexit-minister David Davis stapt op

De Britse minister die verantwoordelijk is voor de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de Europese Unie heeft zijn ontslagbrief ingediend, meldt persbureau Reuters.

Afgelopen vrijdag had de Britse premier Theresa May een akkoord gekregen van haar kabinet voor een voorstel waarmee zij de onderhandelingen met de Europese Unie in zal gaan. De Brexit-koers die hierin staat vastgelegd is een compromis, waarbij voor goederen en landbouwproducten nog wel een vrijhandelszone zal blijven bestaan tussen de Britten en de EU.

In zijn ontslagbrief schrijft Davis dat het beleid van May de Britten “…in het beste geval een zwakke onderhandelingspositie zal bieden.”

“De vermeende zeggenschap van het [Britse] parlement zal een illusie zijn en geen werkelijkheid.”

Brexit-kampen

Het vertrek van de Brexit-minister is geen goed nieuws voor de aanstaande onderhandelingen. Het akkoord dat May vrijdag met haar kabinet bereikte was voorafgegaan door maandenlange gesprekken tussen de beide Brexit-kampen. Er wordt gevreesd dat de terugtrekking van de Britten uit de EU chaotisch zal verlopen.

Premier May heeft tegenover persbureau Reuters aangegeven dat het haar spijt dat Davis is opgestapt. Parlementslid Peter Bone, van de Conservatieve Partij waartoe ook Davis behoort, prijst het vertrek van de Brexit-minister.

David Davis has done the right thing, a principled and brave decision. The PMs proposals for a Brexit in name only are not acceptable. — Peter Bone MP (@PeterBoneUK) July 8, 2018

Steve Baker

Ook staatssecretaris Steve Baker, die onder Davis werkt, zou zijn ontslag hebben ingediend, meldt persbureau Reuters.