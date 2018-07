Arrestaties na antisemitisch incident in Berlijn

De politie in de Duitse hoofdstad Berlijn heeft zondag tien mensen opgepakt op verdenking van de mishandeling van een 25-jarige Joodse Syriër. Het gaat om zeven mannen en drie vrouwen. Dat meldt persbureau AP.

De 25-jarige man zou met de groep in contact zijn gekomen omdat hij een vuurtje vroeg om zijn sigaret mee aan te steken. Een van de mannen zou de ketting met Davidster van het slachtoffer hebben gezien waarna hij antisemitische opmerkingen maakte en hem een klap gaf. De man probeerde weg te rennen maar viel en werd door verschillende mensen belaagd. Omstanders grepen in waarna de politie de tien verdachten arresteerde. Inmiddels zijn ze op vrije voeten gesteld in afwachting van het onderzoek naar het incident. De verdachten hebben zowel de Syrische als de Duitse nationaliteit.

Antisemitisme

In Duitsland groeien de zorgen over het toegenomen antisemitisme. Het aantal antisemitische strafbare feiten is in Berlijn vorig jaar verdubbeld ten opzichte van 2013. In april waarschuwde de voorzitter van de Centrale Joodse Raad dat Joden in grote steden in Duitsland moeten uitkijken met het dragen van een keppeltje in het openbaar. Aanleiding was de mishandeling van een 21-jarige Israëlische student die werd aangevallen nadat hij met een keppeltje op naar buiten was gegaan.