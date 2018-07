‘Dood Orlando toont kwetsbaarheid minderjarige LHBT’ers’

De Haagse wijk Ypenburg is een ruim opgezette, kinderrijke wijk met veel groen en speelplekken. De woningen aan de plas De Blauwe Loper lijken over het water te hangen. Het is er sereen stil.

„Kijk, daar”, wijst een buurtbewoonster naar een plek in het water, even verderop, waar twee jonge vrouwen hun waterfiets tot stilstand hebben gebracht. „Dáar is Orlando gevonden. Mijn man en ik hadden een bootje, maar sinds zijn dood gaan we het water niet meer op.”

Orlando is Orlando Boldewijn, de 17-jarige scholier wiens lichaam in februari na een anonieme tip in de plas werd gevonden. Acht dagen daarvoor had hij een date met de 27-jarige Roy B. Die bracht veel tijd door in een vissershuisje, vlak bij de plek waar Orlando’s lichaam werd gevonden. Het huisje werd verplaatst, maar is vanaf de waterkant nog altijd te zien. Ramptoeristen rijden er graag langs.

Niemand opgepakt

Vijf maanden na de vondst van Orlando’s lichaam is er nog altijd niemand opgepakt. B. werd verhoord, maar is weer vrijgelaten. „Ik vermoed dat het OM op het moment van zijn vrijlating onvoldoende ernstige bezwaren had om hem te vervolgen voor een levensdelict – of in ieder geval een misdrijf”, zegt Sébas Diekstra, advocaat van de moeder van Orlando. B. zou volgens Diekstra hebben verklaard dat hij Orlando na hun date weer aan de kant heeft gezet, waarna Orlando zou zijn teruggekeerd. „Hij zei dat hij wakker werd toen hij Orlando hoorde roepen en in het water spartelen. In plaats van hem te helpen ging hij weer slapen en liet hem aan zijn lot over.”

Veel van de circa honderd mensen die zich zaterdagavond in Ypenburg hebben verzameld voor een stille tocht ter nagedachtenis aan Orlando, begrijpen niet waarom B. nog vrijelijk door de wijk kan fietsen. Daarom, en vanwege het taboe wat er heerst rond seks tussen jonge en oudere mannen, wil niemand met zijn achternaam in de krant.

Als Orlando een blond meisje met blauwe ogen was geweest, had Peter R. de Vries er al lang achteraan gezeten Orlando’s oom Wesley

Orlando’s oom Wesley houdt voorafgaand aan de stille tocht een vlammende speech. De verdachte heeft toegegeven dat hij Orlando heeft zien verdrinken, zegt hij. Dat is een overtreding, waar een taakstraf en geldboete voor kan worden uitgedeeld. Hoe komt het dat hij die niet krijgt? „Als Orlando een blond meisje met blauwe ogen was geweest, had Peter R. de Vries er al lang achteraan gezeten.”

Aan de stille tocht nemen meerdere homoseksuele jongens deel, die zeggen dat zij, net als Orlando, door B. zijn lastiggevallen na afspraakjes die via een datingapp werden gemaakt. Zeven van hen wilden aangifte doen, maar zijn volgens advocaat Diekstra bang voor represailles van B. „Zij hoopten dat hun aangifte de zaak van Orlando ten goede zou komen. Maar die kwesties staan los van elkaar.”

Datingapps

Moeders van homoseksuele jongens die afspraakjes maken via Grindr, Bullchat en Planet Romeo, maken zich zorgen over de veiligheid van deze datingapps. „Het zijn gevaarlijke platforms waar mensen zich anders voordoen dan ze zijn”, zegt Roos, die net als veel van de andere aanwezigen in Ypenburg een gele bloem heeft opgespeld – de lievelingskleur van Orlando. „Mijn zoon had daar ook in het water kunnen liggen”, zegt zij. Hij had contact met B. „Die stuurde hem foto’s en vroeg of hij van ‘top’ of ‘bottom’ hield.” Toen haar zoon zei dat B. niet zijn type was, dreigde B. hem naar haar zeggen „te verkrachten of met HIV vol te spuiten”.

Eyasu Balcha, voorzitter van COC Rotterdam – de woonplaats van Orlando – vindt het een dilemma. „Aan de ene kant willen wij aandacht vragen voor de gevaren van anonieme datingapps”, zegt hij. „Aan de andere kant willen we gebruikers van die apps niet onnodig ongerust maken. Slechts bij een minderheid gaat het mis.”

Maar ja, zegt hij, minderjarige LHBT’ers zijn een extreem kwetsbare groep. En je zou maar, zoals Orlando, tot die kleine groep behoren bij wie het misgaat. Daarom wilde Balcha deelnemen aan de stille tocht.

Wachten op het OM

Na een klein uur vol speeches beginnen de aanwezigen – mannen, vrouwen, kinderen met verschillende etnische achtergronden – te lopen. De sliert trekt langs de eengezinswoningen en het water waar Orlando’s lichaam gevonden werd. Twee politieagenten op scooters houden gepaste afstand. Bij een boom worden bloemen neergelegd.

De organisatoren van de tocht zijn tevreden over de opkomst, al hadden ze gerekend op zo’n 250 mensen. Het wachten is nu op het Openbaar Ministerie. Binnen enkele weken wordt duidelijk of Roy B. vervolgd wordt en zo ja waarvoor, zegt advocaat Diekstra. „Laten we voor de nabestaanden hopen dat het tot vervolging komt. Hun grootste vrees is dat de waarheid nooit op tafel komt.”