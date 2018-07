VS en Noord-Korea vormen werkgroep voor plannen denuclearisering

De Verenigde Staten en Noord-Korea vormen een werkgroep om onder meer de randvoorwaarden van denuclearisering vast te stellen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag bekendgemaakt, aldus persbureau Reuters. Minister Mike Pompeo is op bezoek in Noord-Korea en heeft zaterdag voor de tweede dag op rij overleg met de Noord-Koreanen.

Volgens een woordvoerder spreekt Pompeo behalve over denuclearisering ook over het repatriëren van de stoffelijke resten van de Amerikanen die zijn omgekomen tijdens de Koreaanse Oorlog in de jaren 50. Pompeo herhaalde dat president Donald Trump vastberaden is om te werken aan “een betere toekomst voor Noord-Korea”.

Hij noemde het overleg “van essentieel belang voor de toekomst van het land”. De Noord-Koreaanse topambtenaar Kim Yong-chol was het met hem eens, al zei hij dat er wel “dingen zijn die nog duidelijk moeten worden.”

Lees ook: De familie Kim doet beloftes en gaat er met de buit vandoor

Overleg

Denuclearisering is de belangrijkste Amerikaanse eis. Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tekenden in juni tijdens de top een intentieverklaring over denuclearisering. In dat document werd niet vastgelegd hoe dat moest gebeuren.

Vorige week meldde de Amerikaanse nieuwszender NBC News dat de Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Noord-Korea de productie van nucleair materiaal de afgelopen tijd heeft opgeschroefd. Volgens de nieuwszender zou het land de productie van verrijkt uranium hebben verhoogd.

Lees ook: Nucleair jargon staat bol van de strategische spraakverwarring