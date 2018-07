Voortvluchtige No Surrender-captain opgepakt in Duitsland

No Surrender-captain Corin Denis is zaterdag aangehouden in Frankfurt. Denis werd begin januari door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf voor deelname aan een criminele drugsorganisatie. Hij was volgens de rechter onder meer betrokken bij de productie van xtc en speed.

De Duitse politie kwam Denis op het spoor “door nauwe samenwerking met de Nederlandse politie”, meldt het Openbaar Ministerie. Hij had zich zelf moeten melden, maar sloeg op de vlucht. Na maanden zoeken werd Denis aangehouden. Justitie zegt te verwachten dat hij “binnenkort” wordt overgedragen aan Nederland.

De groep drugsproducenten waar Denis deel van uitmaakte, was niet No Surrender maar een andere organisatie. Hij had de leiding over die bende, concludeerde de rechtbank begin dit jaar. Anderen waren verantwoordelijk voor de productie, de productielocatie en het vervoer van de drugs. De productie vond plaats vanuit gebouwen in Moergestel, Rotterdam en het Belgische Dilsen-Stokkem.

Strafzaken

De veroordeling van Denis, die er geen bezwaar tegen maakt dat hij bij zijn volledige naam genoemd wordt, vloeit voort uit het onderzoek naar de drugszaak rond verhuurbedrijf Party King. Dat bleek een dekmantel voor productie van en handel in cocaïne, xtc, mdma, speed en andere synthetische drugs. Het politieonderzoek werd in 2014 geopend en leidde tot de aanhouding van meer dan vijftig verdachten. Meerdere mensen zijn inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen tot tien jaar.

Motorclub No Surrender is ingedeeld volgens een hiërarchische structuur waarin meerdere captains actief zijn. Henk Kuipers, lange tijd voorman en gezicht van de club, heeft zijn rol als “World Captain” neergelegd en No Surrender verlaten, bevestigde zijn advocaat zaterdag aan Panorama en RTV Drenthe. Hij zit vast voor verschillende strafbare feiten en kan vanuit die positie de club niet meer leiden, aldus de raadsman. Met Kuipers zouden zo’n veertig bikers No Surrender hebben verlaten.