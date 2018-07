Voetbaltrainer Thaise jongens biedt excuses aan in brief

De voetbaltrainer die met twaalf Thaise jongens vastzit in een grot heeft in een brief zijn excuses aangeboden aan de ouders. In de brief bedankt hij ook voor alle steun. Hij schrijft verder: “Op dit moment gaat het prima met de kinderen, het team zorgt goed voor ze. Ik beloof dat ik de kinderen zo goed mogelijk zal verzorgen.”

Ook de kinderen hebben hun ouders een brief geschreven. Opvallend is dat het allemaal redelijk luchtige brieven zijn. Een van hen schrijft: “Het gaat goed, maar het is best koud. Maak je geen zorgen om mij, maar vergeet niet mijn verjaardagsfeestje te organiseren”. Een ander zei dat zijn ouders zich geen zorgen moeten maken omdat het goed met hem gaat, maar dat Yod, vermoedelijk een wachtend familielid, zich klaar moet maken om hem mee uit eten te nemen voor gebakken kip.

Een andere jongen, Mick, schreef zijn familie te missen. “Maak je geen zorgen. Ik mis iedereen, opa, oom, mama, papa, broers en zussen. Ik hou van jullie allemaal. Ik ben blij dat ik hier binnen ben, de marine zorgt goed voor ons.” Zijn teamgenoot vraagt of de leraren ze niet te veel huiswerk willen geven als ze weer boven zijn. De brieven van de andere jonge voetballers zouden van dezelfde strekking zijn.

De voetbaltrainer schrijft dat het goed gaat en zijn familie zich niet druk hoeft te maken over hem. “Pas goed op jezelf. Oom, vraag oma of ze een groentesmoothie en crispy pork wil maken. Dat wil ik graag eten als ik hieruit kom. Ik hou van jullie.”

De grot uit

De jongens krijgen duikles van gespecialiseerde duikers, zodat ze mogelijk binnenkort op deze manier de grot kunnen verlaten. Om naar buiten te komen, moeten ze zwemmen, maar dat kunnen ze niet. Vrijdag overleed een duiker die onderweg was naar de jongens. Hij plaatste zuurstoftanks langs de potentiële vluchtroute maar kreeg zelf geen zuurstof meer.

Inmiddels is er glasvezel aangelegd in de grot, zodat de jongens naar huis kunnen bellen. Het is nog steeds onduidelijk hoe en op welke termijn het elftal wordt gered. Op dit moment zitten ze op 4 kilometer van de ingang van de grot. Voor dit weekend is zware regen voorspeld, wat het leegpompen van de grot teniet doet. Een Nederlands bedrijf heeft zijn diensten aangeboden bij het leegpompen en is nu onderweg naar de grot in het noorden van Thailand.

Het leegpompen van de grot kan nog wel even duren en het kan zijn dat het duiken te risicovol is. Een andere, derde mogelijkheid is dat er een gat geboord wordt naar de grotkamer en dat de jongens op deze manier bevrijd worden.