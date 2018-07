‘Twitter verwijdert miljoen accounts per dag’

Twitter heeft de afgelopen maanden meer dan een miljoen accounts per dag geblokkeerd die gebruikt werden door trollen. Het aantal geblokkeerde accounts is bijna verdubbeld sinds oktober, schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post. Volgens de krant heeft het bedrijf de strijd tegen het verspreiden van desinformatie sterk opgevoerd.

Twitter blokkeerde in mei en juni meer dan 70 miljoen accounts. Volgens de krant gaat het bedrijf in juli op hetzelfde tempo door met het blokkeren van accounts. Het platform zou onlangs een technische ontwikkeling hebben doorgevoerd die accounts van trollen op deze snelheid kan opsporen.

Verkiezingen

Ook zei een van topmanagers van het bedrijf tegen de krant dat het opvoeren van het aantal geblokkeerde accounts een verandering in de bedrijfsstrategie toont. “Vrijheid van meningsuiting betekent eigenlijk helemaal niets als mensen zich niet veilig voelen.” Het bedrijf erkende in oktober tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse congres dat het platform een rol speelde bij Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Twitter beloofde destijds dat het bedrijf maatregelen zou nemen.

Russische trollen gebruikten onder meer Twitter om desinformatie te verspreidden tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Een van de meeste beruchte voorbeelden is de Russische ‘trollenfabriek’ Internet Research Agency (IRA) die oude propagandatechnieken wisten te vertalen naar het moderne internettijdperk. Ze verspreide valse informatie en rekruteerden nepactivisten. Ook tijdens de Brexit-campagne in Groot-Britannië zijn duizenden nepaccounts ingezet om grotendeels pro-Brexitberichten te verspreiden.