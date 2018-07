Pompeo komt geen stap verder op bezoek aan Noord-Korea

Kim Jong-un zelf heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo deze keer niet mogen ontmoeten bij zijn zaterdag afgesloten bezoek aan Noord-Korea. Hij sprak alleen met diens rechterhand, Kim Yong-chol. Tijdens vorige bezoeken sprak hij wel persoonlijk met de hoogste Noor-Koreaanse leider.

Pompeo heeft ook geen concrete afspraken kunnen maken over wanneer Noord-Korea de stoffelijke resten van omgekomen Amerikanen teruggeeft aan de VS, noch over wanneer Noord-Korea begint met de ontmanteling van een testfaciliteit voor raketten.

Noord-Korea: nog geen tekenen van 'denuclearisering' Bouwt Noord-Korea verder aan zijn nucleaire arsenaal? Verschillende berichten doen vermoeden dat in het land in ieder geval geen sprake is van 'denuclearisering'. Analisten van onderzoeksplatform 38North meldden dat uit satellietbeelden van 2 juni blijkt dat het Yongbyong-complex, het enige bekende nucleaire onderzoekscentrum, wordt 'geupdated' met een nieuw koelsysteem voor de plutoniumreactor. In een gelekt rapport concluderen Amerikaanse inlichtingendiensten volgens media dat in Noord-Korea nog meer geheime, nucleaire faciliteiten operationeel zijn. Bewijzen van ná de Trump-Kim top zouden wijzen op plannen om de VS te misleiden over het aantal kernkoppen in het Noord-Koreaanse arsenaal.

De teruggave en de ontmanteling zijn volgens de Amerikaanse president Donald Trump toezeggingen die Kim hem in Singapore heeft gedaan. Twee weken geleden stuurden de VS honderd doodskisten naar de Noord-Koreaanse grens, in de verwachting dat de overdracht heel snel zou plaatsvinden. Maar het is tot nu toe niet gebeurd.

Team van Pentagon

Toch boekte Pompeo wel enig resultaat. Zo is het de bedoeling dat een team van het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, op of rond 12 juli naar de grens met Noord-Korea komt om te praten over de teruggave van de stoffelijke resten van de Amerikaanse militairen. Ook komen er op lager niveau gesprekken over de vernietiging van de testfaciliteit voor raketten.

De Amerikaans-Noord-Koreaanse onderhandelingen moeten in elk geval in de ogen van de VS uiteindelijk leiden tot volledige denuclearisering van Noord-Korea. Als daar al over is gesproken, dan is daarover nog niets naar buiten gekomen. Kort voor het bezoek van Pompeo kwamen er juist aanwijzingen dat Noord-Korea weer werkt aan de verdere opbouw van zijn nucleaire arsenaal, niet aan de afbraak ervan [zie inzet].

Grapje

Het is de derde keer dat Pompeo Noord-Korea bezoekt en de eerste keer na de zowel voor Trump als voor Kim zo belangrijke topontmoeting in Singapore. Hij bracht voor het eerst ook een nacht in Noord-Korea door. Hij grapte dat hij nu zo vaak in het land kwam dat hij er de volgende keer misschien wel belasting moest gaan betalen.

Dat was niet het enige grapje: in zijn bagage zou ook een cd van Elton John zitten waarop hij het nummer Rocket Man zingt. Dat is de bijnaam die Trump eerder voor Kim gebruikte toen ze nog als kemphanen tegenover elkaar stonden. De cd zou een presentje van Trump aan Kim zijn, zo meldden Koreaanse media.

De twee toezeggingen die Kim in Singapore aan Trump deed, waren niet meer dan aardigheidjes vergeleken met de grote doorbraak waar Trump op aanstuurde toen hij oorspronkelijk toezegde om Kim in Singapore te ontmoeten: de complete onomkeerbare en controleerbare ontmanteling van het kernwapensarsenaal van Noord-Korea. Daarover werd ook deze keer geen enkele concrete toezegging gedaan, noch is er overeenstemming bereikt over wat er precies onder complete denuclearisatie moet worden verstaan.

Pompeo vloog vanuit Noord-Korea door naar Japan, waar hij de Japanse en Zuid-Koreaanse bondgenoten bijpraat over zijn gesprekken in Noord-Korea.