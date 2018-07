In mijn hoedanigheid als medewerker planbureau operatiekamers informeer ik een hoogbejaarde vrouw. Ik geef haar de datum van haar operatie door en vertel haar hoe laat en waar ze zich kan melden.

Ze beweert nog nooit eerder een ingreep te hebben gehad, het wordt zelfs haar eerste ziekenhuisopname.

Nadat ik haar alle ins & outs heb uitgelegd, zegt ze: „Mevrouw, ik heb nog één vraagje: moet ik ook beddengoed meenemen?”

