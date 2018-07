Guus Valk, Mark Kranenburg en Petra de Koning brachten alle drie, samen met een Nederlandse premier, een bezoek aan een Amerikaanse president in het Oval Office. In aanloop naar het bezoek van minister-president Rutte aan president Trump spraken Petra en Lamyae de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra.

