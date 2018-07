Jongens in Thaise grot dromen van gebakken kip

Als het groepje monniken hun busje in stapt, kunnen ze er bijna niet langs door alle cameraploegen die hen willen vastleggen. Je moet érgens beelden van hebben als de jongens uit het voetbalteam blijven zitten waar ze zitten, dus dan maar de monniken die rituelen voor hen uitvoeren.

In het noordelijkste puntje van Thailand zitten de twaalf jongens van voetbalteam Wilde Zwijnen en hun coach nog steeds vast in het grottenstelsel van Tham Luang. Zaterdag precies twee weken geleden liepen ze de grot in – ze wilden hun naam op de muur aan het einde schrijven. Alleen konden ze niet meer terug nadat het regenwater van een flinke hoosbui hun terugweg had geblokkeerd.

Tussen de knalgroene heuvels, op tien kilometer van de ingang van de grot, is een kamp uit de grond gestampt. Hier brommen generatoren om journalisten uit de hele wereld van stroom te voorzien. Hier liggen ook de tientallen zuurstoftanks opgeslagen die de reddingsduikers elke dag nodig hebben om de jongens van eten, drinken en contact met de buitenwereld te voorzien. Zaterdag kwamen de briefjes die ze aan hun familie hadden geschreven in het nieuws: ze vragen om gebakken kip straks en of hun leraren niet te veel huiswerk willen geven.

Donaties

De jongens en hun reddingsoperatie verenigen Thailand, zegt vrijwilligster Visutekarn Bengaphitham. Ze staat achter een lange tafel vol dozen en deelt de anti-muggencrème, minipotjes tijgerbalsem en tubes tandpasta uit die erin zitten. Het zijn allemaal donaties van bedrijven uit het hele land. „Bij zoiets groots en onverwachts helpen we elkaar, dat hoort bij de Thaise cultuur.” Verderop geven twee dames gratis nek-en-schouder-massages en een stel kappers geeft voor niks een knipbeurt.

Alleen: schiet de operatie zelf ook op? Vrijdagavond gonsde het van de geruchten dat de reddingsdiensten met de evacuatie zouden beginnen, maar dat bleek loos alarm. De jongens hebben geoefend met duiken en zwemmen, maar ze waren nog niet sterk genoeg, zei de gouverneur van de provincie, Narongsak Osatanakorn. Het weer zat de afgelopen dagen mee: al te grote regenbuien bleven uit, dus het schoot op met pompen.

Zaterdag noemde Osatanakorn wel voor het eerst een mogelijk tijdpad: de komende drie tot vier dagen zouden de omstandigheden voor het reddingsplan het beste zijn. „Als we te lang wachten, weten we niet hoeveel regen er komt”, zei hij tegen dagblad The Guardian. Als de moessonbuien beginnen, zou dat ook een goed moment zijn om de operatie te starten, omdat het water dan alleen maar verder kan stijgen.

Zuurstofpercentage

Intussen is er nog een gevaar bij gekomen. In de ruimte waar de jongens zitten, is het zuurstofpercentage gedaald naar 15 procent. Dat is op het randje, volgens deskundigen kun je overleven, maar kun je niet ontzettend actief zijn met zulke ijle lucht. Als het naar 12 procent daalt, zou dat volgens de gouverneur ook aanleiding kunnen zijn om de operatie te beginnen.

De vrijwilligers werken intussen dag en nacht door. Piyaphong Kwangkaew is vanmorgen om 7 uur begonnen en gaat door tot middernacht. Hij is ondernemer, maar nu sjouwt hij spullen naar de ingang van de grotten en weer terug. Al anderhalve week. „Ik moest gewoon helpen, voor het Thaise volk en voor de mensheid in het algemeen.”

Aan een voorspelling hoe lang de operatie nog gaat duren, waagt Kwangkaew zich niet. „De autoriteiten nemen alles in overweging en nemen dan een besluit.” Maar hij blijft hier meehelpen tot ze alle dertien naar buiten zijn gekomen, zegt hij. „Ik laat ze hier niet achter.”