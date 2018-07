Iran heeft Nederlandse ambassadeur ontboden na uitwijzing diplomaten

De Iraanse regering heeft de Nederlandse ambassadeur in Teheran ontboden. Het land vindt het Nederlandse besluit om twee Iraanse ambassademedewerkers uit te wijzen “niet constructief en onvriendelijk”, zegt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen staatspersbureau IRNA. Het land deed dat om officieel bezwaar te maken tegen het besluit. Tegenmaatregelen zouden niet zijn uitgesloten.

Vrijdag bevestigde de AIVD dat er twee medewerkers van de Iraanse ambassade Nederland uit zijn gezet. Wat daar de reden voor was, is niet bekendgemaakt. Ook over hun identiteit is niets gezegd. Het Iraanse ministerie noemt het Nederlandse besluit “onlogisch en juridisch niet te verantwoorden”. Wanneer de Nederlandse ambassadeur op het matje is geroepen, is nog onduidelijk.

De regering zegt van Nederland te verlangen te “stoppen met onverstandige en onterechte beschuldigingen aan anderen”. In plaats daarvan zou de Nederlandse regering zich moeten houden aan haar “internationale verplichtingen om terroristische elementen te arresteren en berechten”. Het ministerie verwijst naar de Iraanse Volksmoedjahedien. Nederland zou leden van die organisatie onderdak verlenen.

KLM

Eerder zaterdag maakte de KLM bekend te stoppen met rechtstreekse vluchten van en naar Teheran. Dat doet de maatschappij naar eigen zeggen “uit commerciële overwegingen”. De lijn leed verlies, en KLM zegt daar geen verandering in te verwachten.

KLM heeft de vluchten van en naar Iran al eerder opgeschort. In 2016 werden ze hervat toen de economische sancties tegen het land werden opgeheven. De voorlopig laatste vlucht vertrekt op 22 september richting Teheran en keert de volgende dag terug op Schiphol. Voor passagiers die voor een later moment een ticket hebben geboekt, wordt een alternatief gezocht, belooft de maatschappij.