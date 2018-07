Hamilton start voor thuispubliek van pole, Verstappen van plek vijf

Max Verstappen start zondag tijdens de grand prix van Groot-Brittannië vanaf de vijfde plek. Pole position ging naar Louis Hamilton. Hij zette voor zijn thuispubliek de beste tijd neer tijdens de kwalificatie. Zijn voorsprong op de nummer twee, Sebastian Vettel, was 44 duizendste van een seconde, als ware het een eerbetoon aan zijn startnummer.

Hamilton heeft direct achter zich twee Ferrari’s: Kimi Räikkönen start van plaats drie. Bottas kwalificeerde zich als vierde. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo zette de zesde tijd neer.

.@LewisHamilton stormed to his fourth pole in a row at Silverstone on Saturday to the delight of home fans #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/xsNMFdbCCM — Formula 1 (@F1) 7 juli 2018

Het is voor Lewis Hamilton de vijftigste keer dat hij in een Mercedes van pole position start. Vijf keer eerder deed hij dat op Silverstone. De Engelsman staat in het klassement één punt achter op de huidige leider, Sebastiaan Vettel.

Max Verstappen staat ook in die ranglijst eveneens op de vijfde plek, op 53 punten afstand. Overigens zette hij vorige week in Oostenrijk eveneens de vijfde tijd neer in de kwalificatie. Die race won hij uiteindelijk.