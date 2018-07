Gaviria wint de eerste etappe van de Tour de France

Fernando Gaviria heeft de openingsetappe van de Tour de France gewonnen. De 23-jarige Colombiaan, die zaterdag zijn debuut maakte in de Tour, kwam aan het eind van de overwegend vlakke, 201 kilometer lange rit van Noirmoutier-en-Île naar Fontenay-le-Comte in een massasprint als eerste over de streep, en start zondag in het geel. Peter Sagan eindigde als tweede, Marcel Kittel werd derde.

De slotfase van de rit verliep hectisch. Een kleine tien kilometer van de finish werd het peloton in tweeën gespleten door een valpartij. Die weerhield onder anderen Adam Yates en Arnaud Demare ervan mee te sprinten om de winst.

Niet veel later vloog titelverdediger Christopher Froome uit de bocht. Hij stapte weer op, maar slaagde er evenmin in terug te keren in de voorste regionen. Nairo Quintana stopte op 3,2 kilometer van de finish om een lekke band te verwisselen, waardoor ook zijn kansen op de eerste gele trui van deze editie verkeken raakten. De renners vervolgen deze Tour met een achterstand van respectievelijk 51 seconden en 1 minuut 15 in het klassement.

Ledanois in de bolletjestrui

De etappe van zaterdag kende weinig hoogtepunten. De enige klim was de Vix. De Fransman Kevin Ledanois (Fortuneo-Samsic) kwam als eerste boven, en start zondag in de bolletjestrui. Hij had op dat moment lange tijd samen met landgenoten Jerome Cousin (Direct Energie) en Yoann Offredo (Wanty- Groupe Gobert) op kop gereden.

Beste Nederlander was zaterdag Dylan Groenewegen. Hij eindigde op plek zes. Zijn pleggenoot Antwan Tolhoek kwam ten val na een botsing met een motorrijder, maar hield er niets aan over. Dat betekent dat hij zondag weer aan de start zal staan als de Tour zijn vervolg krijgt in een 182 kilometer lange, eveneens vlakke rit van Mouilleron-Saint-Germain naar La Roche-sur-Yon.

