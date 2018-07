Engeland naar de halve finale dankzij overwinning op Zweden

Engeland is dankzij een betrekkelijk eenvoudige overwinning op Zweden door naar de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal. De wedstrijd in Samara eindigde in 2-0.

Engeland had vrijwel de hele wedstrijd de overhand. De openingstreffer kwam in de dertigste minuut van het hoofd van Maguire, die een corner binnenkopte. Op slag van rust slaagde Sterling er op een haar na in om die voorsprong uit te breiden. Uit een lange bal kwam de Engelse aanvaller in het Zweedse zestienmetergebied oog in oog te staan met de keeper, die er nog net een hand tussen kreeg. Ook in tweede instantie wist Sterling de doelman niet te passeren.