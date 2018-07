Doden en vermisten door zware overstromingen in Japan

Het westen en midden van Japan worden geteisterd door zware overstromingen. Elf mensen kwamen om het leven en nog eens 45 raakten vermist, meldt persbureau Reuters. Inmiddels zijn 1,6 miljoen mensen geëvacueerd en meer dan drie miljoen mensen is geadviseerd een veiliger onderkomen te zoeken.

Onze correspondent in Japan, Kjeld Duits, meldt dat er 26 mensen zijn overleden als gevolg van het zware weer.

RECORD RAIN in #JAPAN • The number of dead now stands at 26

• 6 people in coma

• 47 missing because of the torrential rains of the past few days — Kjeld Duits (@KjeldDuits) July 7, 2018

De zware regen heeft zeker vijfhonderd huizen beschadigd en ongeveer veertig mensen zijn gewond geraakt. De Japanse meteorologische dienst heeft voor vier districten in het westen van Japan waarschuwingen afgegeven voor harde wind, aardverschuivingen en een stijgend waterpeil in de rivieren. De dienst omschreef de weersituatie als “historisch”. Naar verwachting gaat het zondag opnieuw flink regenen in de gebieden waar al veel neerslag is gevallen. Op het eiland Shikoku is er in de afgelopen 24 uur 583 millimeter regen gevallen.

Veel hulpverleners

Bijna 50.000 politieagenten, brandweerlieden en militairen zijn ingezet om te helpen bij de nasleep van meer dan 100 aardverschuivingen en andere hulpverzoeken. Delen van wegen zijn door de aardverschuivingen onbegaanbaar, waardoor transport niet of nauwelijks mogelijk is.

In Japan komen zware buien vaker voor. Vooral landelijke gebieden worden zwaar getroffen door het regenseizoen, met sterfgevallen en schade tot gevolg.