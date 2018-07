Doden bij aanslag bij ministerie in hoofdstad Somalië

Bij een aanslag op het ministerie van Binnenlandse Zaken in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zaterdag zeker negen doden gevallen. Dertien mensen raakten gewond, meldt persbureau AP. Een zelfmoordactie met bomauto, die ontplofte bij de ingang van het ministerie, daarna volgde een explosie bij een politiebureau.

Volgens de legertop zou het dodental nog kunnen stijgen als de veiligheidstroepen blijven vechten met gewapende mannen die zich nog in het gebouw bevinden. Daar zou een schietpartij gaande zijn. In het ministerie waren op het moment van de aanslag ambtenaren aan het werk. Getuigen melden dat sommige ambtenaren stierven of gewond raakten toen ze probeerden te ontsnappen.

De radicaal-islamitische groepering Al-Shabaab, gelieerd aan Al-Qaeda, heeft de aanslag direct opgeëist. De groepering werd in 2011 verdreven uit Mogadishu, maar is momenteel bezig met een opmars. Regelmatig worden er aanslagen in Zuid-Somalië gepleegd. Bij een zelfmoordaanslag in oktober vorig jaar kwamen meer dan vijfhonderd mensen om het leven. Daarmee was het de meest dodelijke terreurdaad sinds de aanslagen op het WTC in New York in 2001.

Lees meer over de grote aanslag in Mogadishu: Waarom is Somalië zo instabiel?