Zeker 27 doden bij bootongeluk Thailand

Thaise autoriteiten melden dat er zeker 27 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van het eiland Phuket. De identiteit van alle slachtoffers is nog niet bekend, wel is duidelijk dat zeker tien van hen toeristen zijn uit China. Er worden nog 29 mensen vermist, meldt persbureau AP.

Donderdag sloeg de boot met 105 passagiers, onder wie 93 toeristen, 11 bemanningsleden en een gids, om door het slechte weer. De golven voor het toeristische eiland waren zeker vijf meter hoog. Reddingswerkers hebben 48 mensen gered, zeker twaalf van hen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Een delegatie van de Chinese ambassade in Thailand is afgereisd naar Phuket om hulp te verlenen bij de reddingsoperatie.

In hetzelfde gebied sloeg donderdag ook een andere boot om. Alle 41 opvarenden konden worden gered.

Gebrekkige handhaving

De Thaise politie heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeluk. In Thailand vinden regelmatig bootongelukken plaats. Touroperators klagen al langer over het gebrek aan goede handhaving op het gebied van basale veiligheidsmaatregelen. Zo zijn op veel boten onvoldoende zwemvesten aanwezig. Ook zouden niet alle boten geschikt zijn om bij slecht weer te varen tussen de toeristische eilanden.

De laatste grote ramp was in 2016. In de omgeving van de historische stad Ayutthaya kwamen meer dan twintig mensen om het leven toen een boot kapseisde.