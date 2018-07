Frankrijk met 2-0 door naar halve finale

Met 2-0 stuurt Frankrijk Uruguay vrijdag na een tam duel naar huis. De Franse hadden in het begin van de wedstrijd moeite om hun ritme te vinden, maar in de veertigste minuut slaagt Raphael Varane erin om een vrije trap van Antoine Griezmann in de verre hoek te koppen. Vlak voor de rust komt Uruguay even gevaarlijk in de buurt dankzij een kopbal van Martín Cáceres, maar dit mocht voor het Zuid-Amerikaanse land niet baten.

Na de rust blundert doelman Fernando Muslera en laat hij een ferm schot van Griezmann door. Dat brengt de stand op 2-0 voor Les Bleus. In de 74ste minuut komt Uruguay nog even tevoorschijn maar het mag voor het nagenoeg uitgebluste team niet meer baten: het lot van de Zuid-Amerikanen is beslist. Frankrijk maakt de tweede helft rustig af en wint de eerste kwartfinale in Nizjni Novgorod.

Later op vrijdagavond neemt Brazilië het in Kazan op tegen de Rode Duivels van België.

