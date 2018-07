Twee Iraanse ambassademedewerkers uitgezet door Nederland

Nederland heeft twee Iraanse ambassademedewerkers uitgezet. Dat bevestigt een woordvoerder van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) vrijdag na berichtgeving van persbureau Reuters. De twee hebben het land op 7 juni moeten verlaten.

Het is nog niet duidelijk waarom de twee zijn uitgezet, de AIVD wil verder niets over de kwestie zeggen. Ook over de identiteit van de medewerkers is niets bekendgemaakt.

Het uitzetten van ambassademedewerkers is een zeldzame diplomatieke maatregel. Eerder dit jaar moesten twee Russische diplomaten, werkzaam in de inlichtingen, Nederland verlaten. De beslissing viel binnen een gemeenschappelijke westerse reactie op de vergiftiging van de voormalig dubbelspion Sergej Skripal. Daarvoor wordt Rusland medeverantwoordelijk gehouden. Moskou besloot vervolgens evenveel westerse diplomaten uit te zetten.

Dit bericht wordt aangevuld.