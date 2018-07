Nog even en het zit erop. Haalt hij zijn propedeuse of niet? Het zit niet mee. De onvoldoendes stapelen zich op. Eigenlijk nog niets gehaald.

Een appje: „Pap, 2,4 of 2,7?” Zucht, app terug: „Welk tentamen?”

„Nee, pap, bandenspanning van je auto.”

Er is nog hoop.

