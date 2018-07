Russische vrouwen flirten met WK-bezoekers – tot woede van de Russische man

Na het WK-duel Engeland-Colombia is het carnaval in de Nikolskajastraat. Vrolijke Colombianen dansen salsa met jonge Russische meisjes, terwijl beschonken Russische jongens van een afstandje staan toe te kijken. Ze kijken humeurig.

Rusland is door naar de kwartfinales, maar de natie heeft het niet alleen over de wonderlijke redding van doelman Afinkejev in de strafschoppenserie tegen Spanje. In de afgelopen week ging het ineens over de eer van de Russische vrouw. Volgens veel Russen is die in het geding. Russische meisjes die foto’s van zichzelf met fans plaatsten op internet, worden overladen met beledigingen en dreigementen.

Een meisje uit Sint-Petersburg dat zich ‘Maria’ noemde (haar naam is om veiligheidsredenen veranderd), plaatste een foto waarop ze een buitenlandse fan op de wang zoent. Binnen een mum van tijd, zo vertelde ze de Russische BBC, stond de foto op een rechts-extremistische site. „Ik zette de foto ’s avonds om tien uur online. Om zes uur ’s ochtends kreeg ik al de eerste doodsbedreigingen binnen. ‘Ik snij je twat er af’, schreven ze letterlijk.”

Op internet verscheen een video waarin een Russische jongen een Russisch meisje dat met een Peruaan over straat loopt, uitscheldt en duwt. „Zo doe je dat”, schrijft een zekere Andrej Miljan in een commentaar. „Pak die hoeren”, schrijft Rinat Minoerovitsj daaronder.”

‘Ik ben niet getrouwd’

Russische mannen hebben concurrentie gekregen. Een groot deel van de ruim 1 miljoen buitenlandse supporters op dit WK bestaat uit jonge mannen die overal in Rusland met groot enthousiasme worden onthaald. Vrouwen postten massaal selfies van zichzelf met supporters. Ook in de Nikolskajastraat, waar jonge vrouwen hun salsa-dansende vriendinnen giechelend vastleggen.

Ten aanzien van de buitenlanders gedragen veel Russinnen zich als sletten Moskovski Komsomolets, grootste krant van Rusland in een woedend commentaar

Het enthousiasme is wederzijds. Mexicaanse supporters droegen shirts met daarop de Russische tekst: ‘Ik ben niet getrouwd’. De Argentijnse voetbalbond stelde instructies op voor officials en journalisten. „Stel geen domme vragen over seks”, staat er in het materiaal. Veel geholpen heeft dat blijkbaar niet: bij een jeugdherberg in het centrum worden alle Russische vrouwen consequent nagefloten.

Aan de vooravond van het WK waarschuwde het communistische parlementslid Tamara Pletnjova voor ongewenste zwangerschappen als gevolg van liaisons met buitenlanders. „In het gunstigste geval is het van hetzelfde ras”, zei Pletnjova – naar eigen zeggen geen ‘nationalist’. „We moeten onze eigen kinderen baren”, zei ze.

Nachtje doorhalen

Deze week nog liet de leiding van de Russisch-Orthodoxe kerk weten niet achter relaties tussen Russische vrouwen en ‘andersgelovigen’ te staan. De liberale nieuwszender Dozjd maakte een grappig bedoelde reportage, waarin een verslaggever Russische vrouwen probeerde te versieren terwijl hij zich voordeed als de Portugese supporter ‘João’. Hij had veel succes. „Ten aanzien van de buitenlanders gedragen veel Russinnen zich als sletten”, schreef de Moskovski Komsomolets, de grootste krant van Rusland, in een woedend commentaar.

Liza Lazerson (29) wilde na een nachtje doorhalen nog iets eten in nachtrestaurant ‘Poesjkin’ maar werd aan de deur geweigerd: geen vrouwen zonder mannelijke begeleiding. Liza maakte stampij en werd toch binnengelaten. Op weg naar de wc merkte ze dat ze werd gevolgd door de mevrouw van de garderobe – om te controleren of ze geen rendez-vous had met een man. Ze schreef er over op haar feministische blog ‘Nee is nee’, op messengerdienst Telegram. „Zodat jullie een idee hebben van de omvang van de slut-shaming die welig tiert op het WK”, schreef ze.

‘Seks als troefkaart van de vrouw’

Het WK, vertelt Lazerson in een voetbalcafé in het centrum van Moskou, legt de gecorrumpeerde man-vrouwverhoudingen in Rusland genadeloos bloot.

„Seks wordt hier beschouwd als een troefkaart van de vrouw. Zij geeft zich, of ze geeft zich niet.” Volgens de geldende normen geven nette meisjes zich niet zomaar, zegt Lazerson, er moet iets tegenover staan. „Mannen moeten alles betalen. Zonder cocktail geen kennismaking. En als je het als vrouw doet zonder een lange periode van hofmakerij en financiële investeringen van de man, ben je in de ogen van veel Russen een hoer.”

Russische vrouwen hebben seks, gewoon omdat ze daar zin in hebben, met diegene die hen bevalt. Zelfs met mannen die niet de rekening betalen. Een revolutie! Liza Lazerson (29), feminist uit Moskou

De quid-pro-quo houding ten opzichte van seks en relaties gaat volgens Lazerson terug tot de jaren negentig, toen het communisme werd weggevaagd door een wildwestkapitalisme dat werd gekenmerkt door criminelen, gokpaleizen en prostituees.

Volgens Lazerson zet het WK de huidige Russische seksuele moraal op zijn kop. „Russische vrouwen hebben seks, gewoon omdat ze daar zin in hebben, met diegene die hen bevalt. Zelfs met mannen die niet de rekening betalen. Een revolutie!”

Volgens Lazerson hebben mannen daar op termijn baat bij. „Veel Russische mannen denken dat de zakelijke verhoudingen rond seks bedacht is voor vrouwen en dat de man daar het slachtoffer van is. Maar nu blijkt ineens dat vrouwen daar zelf helemaal niet gelukkig mee zijn.”