RIVM: 19.000 jongeren lopen risico door energiedrank

Een relatief kleine groep jongeren loopt een risico op gezondheidsklachten als gevolg van overmatig gebruik van energiedranken. Het gaat om zo’n 19.000 mensen in de leeftijd tussen dertien en achttien jaar oud die drie of meer blikjes per dag nuttigen. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) wil dat er maatregelen genomen worden, maar tot een verkoopverbod komt het voorlopig nog niet.

Energiedrankjes bevatten suikers en cafeïne. Die zorgen voor een korte energiepiek maar zijn slecht voor het concentratievermogen. Ook kunnen ze leiden tot hartritmestoornissen en effecten op het centraal zenuwstelsel.

Grote hoeveelheid

Blokhuis kondigde een onderzoek naar de gecombineerde effecten van suikers en cafeïne aan nadat de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) opriep tot een algeheel verbod voor kinderen.

In dat onderzoek concludeert het RIVM nu dat gezondheidseffecten als gevolg van acute blootstelling aan bepaalde stoffen “niet kunnen worden uitgesloten”. Alleen al door de grote hoeveelheden suikers die de drankjes bevatten ontstaan gezondheidsrisico’s.

De belangrijke kanttekening die de onderzoekers maken is dat regelmatige consumptie van maximaal één blikje per dag geen problemen geeft, maar dat het eenmalig drinken van een grote hoeveelheid (drie blikjes of meer) risicovol is.

250 milliliter

Het Voedingscentrum kent al langere tijd een richtlijn die zegt dat kinderen beter geen energiedrank kunnen nuttigen. Alleen voor jongeren boven de dertien geldt dat als ze toch het goedje willen drinken dat ze dan maximaal één blikje van 250 milliliter per dag kunnen consumeren.

Wel merken de onderzoekers op dat de jongeren die veel energiedrank drinken over het algemeen een ongezonder leefpatroon kennen. Ze roken meer en drinken meer alcohol dan jongeren die minder energiedrank drinken.

Extra aandacht voor gevaren

Blokhuis waarschuwt in een reactie voor onderschatting van de omvang van het probleem:

“De groep die risico loopt is relatief klein, maar het gaat nog steeds om duizenden jongeren. Het is belangrijk om te voorkomen dat deze jongeren slaapproblemen krijgen, hartkloppingen of erger. En sowieso passen energiedrankjes, voor jong en oud, niet binnen een gezond voedingspatroon.”

Blokhuis wil dat er meer aandacht komt voor de effecten van energiedrank en het signaleren van overmatig gebruik onder jongeren. Onder meer de Jeugdgezondheidszorg en huis- en kinderartsen zouden alert moeten zijn op excessen. Ook moet er gericht campagne worden gevoerd voor het ontmoedigen van het drinken van energiedrank.

De staatssecretaris zegt nog niets over maatregelen zoals een verkoopverbod. Daarover is hij nog in gesprek met maatschappelijke organisaties. In oktober moet meer duidelijkheid komen in de vorm van het zogeheten Nationale Preventieakkoord. Supermarkten Lidl en Aldi lieten wel al eerder weten te stoppen met de verkoop van energiedranken aan kinderen jonger dan veertien.