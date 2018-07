Proces tegen Wilders verder op 30 november

Het proces tegen PVV-voorman Geert Wilders wordt eind november voortgezet. Het gerechtshof in Den Haag heeft vrijdag nieuwe data bekendgemaakt voor verdere behandeling van het hoger beroep in de zaak om de ‘minder Marokkanen’-uitspraken. Op vrijdag 30 november, maandag 3 december en vrijdag 7 december worden regiezittingen gehouden in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol.

De wrakingskamer besloot half mei dat Wilders terecht de rechters in het hoger beroep heeft gewraakt. De PVV’er beschuldigde hen van vooringenomenheid nadat ze zijn verzoek afwezen om het proces uit te stellen. Wilders wilde dat de rechtbank langer de tijd zou nemen om de aangiftes te onderzoeken die gedaan zijn in een in zijn ogen gelijkwaardige zaak. Die draaien om uitspraken van D66-leider Alexander Pechtold over Russen.

Het vervangen van de rechters kost tijd omdat het even duurt voordat zij zich hebben ingelezen. Wilders werd in 2016 veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen en groepsbelediging van Marokkanen. Hij kreeg daarvoor echter geen straf opgelegd. Zowel de PVV’er als het Openbaar Ministerie gingen tegen de uitspraak in beroep.