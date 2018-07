Oud-sekteleider Japan geëxecuteerd

De oud-leider van de Japanse sekte Aum Shinrikyo, Chizuo Matsumoto, is vrijdag geëxecuteerd door middel van ophanging, heeft een woordvoerder van de Japanse overheid bekendgemaakt. Japanse media melden dat ook een onbekend aantal leden van de sekte is geëxecuteerd.

De sekte was verantwoordelijk voor een aanval met het gifgas sarin op de metro van Tokio tijdens spitsuur in maart 1995, waarbij dertien mensen om het leven kwamen en duizenden anderen ziek werden. In de daaropvolgende maanden probeerden sekteleden op verschillende stations andere aanslagen te plegen, maar slaagden daar niet in.

Onze correspondent in Japan, Kjeld Duits, beschreef hoe terdoodveroordeelden al hun rechten verliezen.

Matsumoto, die in de sekte bekend stond als Shoko Asahara, werd in 2004 ter dood veroordeeld. Naast hem werden twaalf leden van de sekte ook ter dood veroordeeld. Zes leden zitten een levenslange gevangenisstraf uit.

De sekteleider was 63 jaar oud.

Doodstraf in Japan

Over een naderende executie is in Japan meestal weinig bekend. Doordat in afgelopen maart al leden van de sekte werden overgebracht naar een detentiecentrum buiten Tokio bestond het vermoeden dat er executies aanstaande waren.

De terdoodveroordeelden zelf leven tijdens hun gevangenschap in isolement en mogen alleen door naaste familieleden en advocaten bezocht worden. Zij zijn niet op de hoogte van de datum van hun executie.

Hoogste Waarheid

De sekte Aum Shinrikyo, de ‘Hoogste Waarheid’, begon in de jaren tachtig als een mengeling van hindoeïsme en boeddhisme en werd in 1989 als officiële religieuze organisatie erkend.

Later kwam daar de idee van een naderende apocalyps bij.