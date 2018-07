OPCW bevestigt gebruik chloorgas in Syrische stad Douma

Bij de aanvallen op de Syrische stad Douma in april waarbij zeventig doden vielen, is inderdaad chloorgas gebruikt. Dat bevestigt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) vrijdag in een rapport.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vermoedde kort na de aanval al dat er gifgas was gebruikt op basis van de symptomen van de slachtoffers die ze via videobeelden zagen. Om welke chemicaliën het ging was nog niet zeker, maar vermoedens van chloorgas deden al snel de ronde.

Vergeldingsacties

Bij de aanval op 7 apil, 10 kilometer ten noordoosten van Damascus, raakten ook meer dan vijfhonderd mensen gewond. Veel van hen moesten worden behandeld voor luchtwegaandoeningen. De OPCW ging ongeveer een week later naar Syrië voor onderzoek. Nu stelt het rapport dat “er verscheidene gechloreerde organische chemicaliën zijn gevonden in de monsters, samen met residu van verschillende explosieven”.

Toen het onderzoek startte was het nog niet de taak van de OPCW om vast te stellen wie de chemische wapens heeft gebruikt. Inmiddels is het mandaat veranderd en mag de organisatie ook daders aanwijzen. Binnen dit onderzoek naar Douma is dat niet gedaan, maar veel westerse overheden geloven dat de Syrische regering het gifgas inzette tegen haar burgers. De aanval leidde tot een reeks vergeldingsacties op militaire doelwitten in Syrië door de Verenigde Staten, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk.

Rusland, een belangrijke bondgenoot van president Assad, diende een resolutie in bij de VN-Veiligheidsraad om de westerse aanvallen te veroordelen. Volgens Rusland hadden de landen moeten wachten met tegenmaatregelen tot de uitslagen van het onderzoek bekend waren. De resolutie sneuvelde omdat slechts drie landen voor stemden.

