Nederlands pompbedrijf kijkt naar redding Thaise voetballers

Het Nederlandse pompbedrijf Van Heck is onderweg naar Thailand om te onderzoeken of het kan helpen bij de redding van het jeugdvoetbalteam dat vastzit in een ondergelopen grottenstelsel. Directeur Jeroen van Heck stapt vrijdag op het vliegtuig, laat financieel manager Edwin Righart weten. „Met het reddingsteam gaat hij dan kijken wat mogelijk is.”

Van Heck uit het Friese Noordwolde heeft eerder deze week zijn diensten al aangeboden en kreeg vrijdagochtend het verzoek om langs te komen, zegt Righart. Het bedrijf had daarover contact met verschillende instanties, waaronder de ambassade in Thailand en het reddingsteam dat de operatie in Thailand leidt.

Van Heck gaat nu eerst onderzoeken of de situatie rondom het grottenstelsel geschikt is om te gaan pompen, laat de financieel manager telefonisch weten. „In de tussentijd zijn we hier met man en macht de apparaten waarvan wij denken dat ze geschikt zijn klaar te maken. Daar zijn we al de hele dag mee bezig. Het bedrijf ligt nu een beetje op z’n kop.”

Graven, duiken of pompen

Het leegpompen van de Tham Luang-grotten is een van de drie manieren waarop de Thaise reddingsdiensten de twaalf voetballertjes en hun trainer proberen te bevrijden. Ook kijkt een graafteam of het mogelijk is om een gat te boren naar de grotkamer waarin de spelers zich bevinden. De laatste mogelijkheid is dat de voetballers onder begeleiding van een ervaren duikteam naar buiten zwemmen. Die optie is gevaarlijk: de jongens kunnen niet zwemmen en sommige doorgangen zijn erg nauw.

Het leegpompen van een grot is voor Van Heck niet nieuw. In 2014 werd het bedrijf al eens gevraagd om een mijnenstelsel leeg te pompen in Servië. „Maar dit ligt iets complexer”, zegt financieel directeur Righart. De vraag is bijvoorbeeld nog of het pompbedrijf zijn installaties in het gebergte kan krijgen waar de grotten zich bevinden. Bij die klus kan Van Heck hulp krijgen van een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in zwaar transport.

Dertien dagen vast

Tegelijkertijd is Van Heck nog hard op zoek naar een manier om de benodigde apparatuur zo snel mogelijk in Thailand te krijgen, zegt Righart. „We kunnen het niet op een schip laden, want dan zijn we te laat. Dus het moet met een vliegtuig. We zijn nu aan het kijken of de Nederlandse overheid bijvoorbeeld ons daarbij wil helpen.”

Snel handelen is cruciaal. De jonge voetballers, tussen de 11 en de 16 jaar oud, zitten nu al dertien dagen vast in de grot. Ze kwamen vast te zitten toen het stelsel tijdens een bezoek onder water kwam te staan na zware regenval. Donderdagavond (lokale tijd) viel het eerste dodelijke slachtoffer bij de reddingsoperatie toen een professionele duiker overleed door een gebrek aan zuurstof in zijn tank.