Kampioen shithousery

Wie zich de meest legendarische speler, de beste keeper, het grootste talent en de slechtste verliezer mogen noemen, weten we over een ruime week. En trouwens ook welk land wereldkampioen voetbal is. Maar het mooiste woord van dit WK staat vast: shithousery.

Ik kwam het voor het eerst tegen in de Engelse krant The Guardian, die het omschrijft als „all the dark arts die worden toegepast op het voetbalveld”. Geen hekserij, maar alles waarmee de wedstrijd op een smerige manier beïnvloed wordt. Van kopstoten tot schwalbes en van kaarten vragen tot tijdrekken.

Engeland liet tegen Colombia – in vloeiend samenspel met de tegenstander – theater zien waar Shakespeare bij verbleekt. Coach Gareth Southgate bood een, weinig sportieve, verklaring: „omdat de rest het doet”. Ik dacht dat ze de Engelsen alleen trainden op dode spelmomenten, maar ze bestuderen dus ook de potsierlijke aanstellerij van koning (Pepe) en kroonprins (Neymar) shithouse.

Waar de Big Brother videoscheids doodschoppen dit WK lijkt te voorkomen, schamen voetballers zich niet als miljarden mensen hun achterbakse gedrag zien. Dat wordt immers niet bestraft. Er zit dus maar één ding op: de bevoegdheden van de VAR over vier jaar uitbreiden om een einde te maken aan de shithouseshow.

