Kabinet wil wietexperiment beperkt houden

Het kabinet wil het experiment met ‘staatswiet’ beperkt houden tot zes à tien gemeenten. Ook wil het geen diversiteit in type verkooppunten. Adviezen om het experiment uit te breiden en te experimenteren met verschillende manieren van verkoop, leggen de ministers Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) en Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) naast zich neer. Dat schrijven de ministers vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vorige maand adviseerde een door Bruins en Grapperhaus ingestelde adviescommissie juist om meer gemeenten deel te laten nemen aan het experiment. In het regeerakkoord was al afgesproken dat er in zes tot tien gemeenten geëxperimenteerd zou worden – daar houden de ministers nu aan vast. Welke gemeenten dat worden, en of die gemeenten zoals eerder voorgenomen met elkaar vergelijkbaar moeten zijn, wordt pas na de zomer duidelijk.

De ministers willen daarnaast geen diversiteit in verkooppunten, zoals online verkoop of via zogeheten ‘social cannabis clubs’, zoals de gemeente Utrecht wil. Wel moet er ruimte zijn voor „lokaal maatwerk”. De adviescommissie stelde voor om met „verschillende soorten verkooppunten” ervaring op te doen.

Nieuw is wel dat het kabinet zes tot tien ‘controle-gemeenten’ toevoegt. In die gemeenten wordt niet geëxperimenteerd met de verkoop van door de overheid geteelde wiet, maar er wordt wel extra onderzoek gedaan naar wiethandel. De vergelijking tussen gemeenten waar wel en niet geëxperimenteerd wordt moet voor meer duidelijkheid zorgen over het al dan niet slagen van het experiment.

Experiment is eindig

Het kabinet wil daarnaast niet vooraf vastleggen dat áls het experiment succesvol blijkt, de gereguleerde teelt en verkoop doorgezet mag worden. Dat was wel één van de belangrijkste adviezen vorige maand. Als vooraf duidelijk is dat het experiment na vier jaar stopt, zouden gemeenten, telers en coffeeshophouders mogelijk niet willen meedoen, is de vrees van de adviescommissie. Maar volgens de ministers is experimenteerwetgeving „per definitie eindig”.

Een advies dat wél opgevolgd wordt, is dat er meerdere soorten cannabis geteeld en verkocht moeten worden. Eerder leek het erop dat het kabinet het experiment wilde beperken tot enkele cannabissoorten. Wel moet het gehalte thc, de belangrijkste werkzame stof van cannabis, gecontroleerd worden, vinden de ministers.

De coalitie is verdeeld over de noodzaak van de experimenten. Vooral D66 is er een voorstander van, terwijl ChristenUnie en het CDA kritischer zijn. Na publicatie van het adviesrapport vorige maand, dat duidelijk inging tegen de plannen van het kabinet, was binnen de coalitie al te horen dat de adviezen niet opgevolgd móesten worden. De politiek ongevoelige adviezen neemt het kabinet nu over.