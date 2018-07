Hoe conservatief kan de nieuwe rechter van het Hooggerechtshof zijn?

Alsof hij nog een reality tv-show presenteert, zo vervult president Donald Trump zijn taak om een rechter te benoemen aan het Amerikaanse Hooggerechtshof. Al dagen voert hij de spanning op: wie komt er op gesprek, wie valt er straks af? Hoe ver naar rechts is Trump bereid te gaan bij zijn keuze voor een opvolger van Anthony Kennedy, de gematigde opperrechter die vorige week na dertig jaar zijn pensioen aankondigde?

Van de zeven kandidaten die deze week volgens het Witte Huis zijn uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek gelden drie federale rechters als de belangrijkste kanshebbers om komende maandag te worden voorgedragen: de juridisch conservatieve Brett Kavanaugh, een ervaren rechter met een lange staat van dienst; Amy Coney Barrett, voormalig hoogleraar, wegens haar diepe katholieke geloof de ster van christelijke conservatieven; en Raymond Kethledge, een mogelijke compromiskandidaat.

Allen zijn conservatieve juristen en jonger dan 55. Ze zouden de balans in het hoogste rechtscollege van de Verenigde Staten de komende decennia naar rechts kunnen laten doorslaan, met mogelijk verstrekkende gevolgen op gebieden als wapenbezit, homorechten en abortus. Want zonder de gematigde Kennedy, die de progressieve vleugel van het hof soms aan een meerderheid hielp, bestaat het negenkoppige Hoogerechtshof uit vier progressieve en vier conservatieve rechters.

„We gaan een geweldige kandidaat benoemen”, aldus Trump, die de vlotte benoeming van de conservatieve rechter Neil Gorsuch aan het Hooggerechtshof, vorig jaar, tot een van zijn grote successen rekent. „We hebben toen een home run geslagen, en we gaan nu ook weer een home run slaan.”

Goedkeuring door de Senaat is door krappe meerderheid Republikeinen niet vanzelfsprekend

Trump weet dat hij zijn achterban geen groter plezier kan doen dan met de benoeming van een oerconservatieve opperrechter. Hij gebruikt een lijst van 25 kandidaten, opgesteld in overleg met conservatieve organisaties. Volgens critici zijn die kandidaten veel conservatiever dan de Amerikaanse bevolking als geheel.

Maandag wil Trump bekendmaken wie hij voordraagt. Volgens bronnen bij het Witte Huis zou de president voor het weekeinde de beslissing nemen, zodat de aankondiging kan worden voorbereid. Een of twee kandidaten zouden daarbij achter de hand worden gehouden, mocht er tijdens het weekeinde onvoldoende steun blijken te zijn voor zijn eerste keuze onder Republikeinse senatoren.

Want goedkeuring door de Senaat is geen vanzelfsprekendheid. De Republikeinen hebben een krappe meerderheid van 51 tegen 49; partijgenoot John McCain kan mogelijk niet komen stemmen. Hij heeft een hersentumor. Omdat steun van Democraten niet voor de hand ligt, is de steun van álle Republikeinse senatoren nodig (voorheen waren 60 stemmen vereist, wat de kans vergrootte op meer gematigde kandidaten, maar die regel is afgeschaft).

Abortus wordt bij deze keus voor een nieuwe rechter gezien als lakmoesproef. Inperking of zelfs beëindiging van het recht op abortus is waar conservatieven op hopen - en waar progressieven voor waarschuwen. De gematigde Republikeinse senator, Susan Collins uit Maine, heeft al verklaard dat ze geen kandidaat zal steunen die het recht op abortus wil terugdraaien. Ook Lisa Murkowski uit Alaska is pro-choice. Het debat over abortus zou daarom een obstakel kunnen vormen voor de katholieke Coney Barrett, die wordt beschouwd als een kandidaat die bereid is om het recht op abortus te beperken of terug te draaien.

President Trump heeft gezegd dat hij kandidaten „waarschijnlijk niet” zal vragen naar hun mening over abortus. Voor hem is van groter belang hoe de nieuwe rechter denkt over de vraag of de speciale aanklager van het Ruslandonderzoek, Robert Mueller, de president kan dwingen te getuigen. Dat maakt Kavanaugh aantrekkelijk: hij heeft geoordeeld dat presidenten tijdens hun regeertermijn niet mogen worden lastiggevallen met juridische vervolging.

De Democraten kunnen weinig doen om de benoeming van een conservatieve opperrechter te blokkeren, behalve appelleren aan de publieke opinie. Ze pleiten ervoor de benoeming uit te stellen tot na de tussentijdse Congresverkiezingen in november, die de machtsverhoudingen in de Senaat mogelijk veranderen. Ze wijzen daarbij op een precedent dat is geschapen door Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat. Hij weigerde in 2016 om Obama’s kandidaat voor een vacature in het Hooggerechtshof in overweging te nemen omdat dit niet gepast zou zijn in een verkiezingsjaar.

Dat leidde na de overwinning van Trump tot de voordracht van Gorsuch – volgens Democraten een gestolen benoeming. McConnell vindt nu, net als het Witte Huis, dat grote haast geboden is bij de benoeming van een nieuwe opperrechter.

De belangrijkste kanshebbers: