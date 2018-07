‘Amsterdamse zaalvoetbalclub werd gerund door criminelen’

Binnen de Amsterdamse zaalvoetbalclub ’t Knooppunt werd crimineel geld witgewassen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse recherche. Een woordvoerder van de politie bevestigt dit na berichtgeving van Het Parool.

Gemeente Amsterdam heeft op basis van het politieonderzoek de gebruikersovereenkomst met ’t Knooppunt stopgezet. Daardoor mag de landskampioen van vorig jaar niet langer trainen en wedstrijden spelen in Amsterdam, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Volgens Het Parool hebben beruchte criminelen het voor het zeggen binnen de club. Zo is Houssine A. erelid van ’t Knoopppunt en een van de kopstukken in de Amsterdamse drugswereld, hij wordt in verband gebracht met meerdere liquidaties. Met zijn criminele vermogen zou hij structureel spelers en trainers hebben betaald.

Doodgeschoten

De gemeente Amsterdam heeft het bestuur van de club uitgenodigd voor een gesprek. Daar werd niet op gereageerd, zegt een woordvoerder. Volgens de gemeente zijn er “grote integriteitsrisico’s” binnen de zaalvoetbalclub vanwege het witwassen van crimineel geld. Vooral de vermenging van de boven- en onderwereld baart de gemeente zorgen.

Zo zijn in de afgelopen jaren twee geldschieters van de club doodgeschoten. Daarnaast zaten familieleden van criminelen in het bestuur van de zaalvoetbalclub.

Europees voetbal

Op de tribunes van de club, die de wedstrijden speelde in Sporthallen Zuid, zaten veel jonge criminelen, merkte de politie. Ze waren in mei 2017 betrokken bij rellen tijdens de verloren bekerfinale. Toen bestormden tientallen fans het veld en sloegen de keeper van de tegenstander in elkaar. De club werd geschorst door de KNVB, maar mocht van de tuchtcommissie van de voetbalbond wel strijden om het kampioenschap. De club werd prompt kampioen. In het afgelopen jaar haalde de zaalvoetbalclub de laatste zestien in Europa waar het verloor van het sterrenteam van Barcelona.

De zaalvoetbalclub begon ooit als buurtteam in de Amsterdamse wijk De Pijp en groeide in de afgelopen jaren uit tot een succesvolle club. In 2014 promoveerde ’t Knooppunt naar de eredivisie van het zaalvoetbal. In 2017 werd de club kampioen. Veel spelers hebben ondertussen al een nieuwe club gevonden, ’t Knooppunt probeert onder een andere naam een doorstart te maken. Het bestuur van de club heeft nog niet gereageerd op vragen van NRC.