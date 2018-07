Duiker overleden bij reddingsactie Thaise grot

In het Thaise Chiang Rai is een duiker overleden die onderweg was naar het jonge voetbalteam dat vastzit in een ondergelopen grot. Dat melden de persbureaus Reuters en AP. De duiker is het eerste dodelijke slachtoffer in de operatie.

Samarn Poonan maakte op vrijwillige basis deel uit van de speciale marine-eenheid die de jongens en hun coach bijstaat en leert duiken en zwemmen. Hij overleed in de nacht van donderdag op vrijdag door een gebrek aan zuurstof in zijn eigen tank, vertelde marinecommandant Arpakorn Yookongkaew op een persconferentie. Poonan was zuurstoftanks aan het plaatsen langs een potentiële vluchtroute. Reanimatiepogingen mochten niet baten.

Thailand is al dagen in de ban van het jeugdvoetbalteam dat werd teruggevonden in de grotten van Tham Luang Nang Non. Na de grote euforie kwam al snel het besef van de harde realiteit. Het is een bijzonder lastige klus om ze eruit te halen.

De twaalf jongens en hun coach gingen op zaterdag 23 juni op verkenning in de grot, toen die door zware regenval volliep. Pas deze week werden ze, allen nog in leven, teruggevonden. Sindsdien is een glasvezelkabel naar beneden getakeld zodat de jongens via internet met het thuisfront kunnen communiceren. De mariniers die ze bijstaan geven de jongens onder meer een stoomcursus duiken. Beelden daarvan verschenen eerder deze week via Facebook op internet. Het elftal zit op ongeveer 4 kilometer afstand van de ingang van de grot.

Slecht weer op komst

De tijd voor een succesvolle reddingsactie begint inmiddels te dringen, gaf Yookongkaew tijdens de persconferentie aan. Voor komend weekend is nog meer regen voorspeld, wat het wegkomen uit de volgelopen grot alleen maar lastiger maakt. Een lid van het duikersteam zou volgens CNN gezegd hebben dat het donderdag te gevaarlijk was de jongens naar buiten te proberen te krijgen. De Thaise autoriteiten proberen het waterpeil in de grot nu met pompen omlaag te brengen. De marine-eenheid pompt ondertussen zuurstof de grot in.

Correctie (6 juli 2018): In een eerdere versie van dit bericht stond dat Samarn Poonan zuurstofmaskers aan het plaatsen was. Dat hadden zuurstoftanks moeten zijn. Hierboven is dat aangepast.