Doelman Buffon speelt nog minstens een jaar bij PSG

De Italiaanse doelman Gianluigi Buffon gaat toch nog zeker een jaar verder spelen. Vrijdag maakte de Franse club Paris Saint Germain bekend dat de beroemde keeper en oud-aanvoerder van Juventus voor een jaar bij de club heeft getekend, met de optie op nog een extra jaar.

Toen Buffon (40) eerder dit jaar zei na zeventien jaar te vertrekken bij de Italiaanse club, was niet duidelijk of dat het einde van zijn voetbalcarrière zou betekenen. Wel zouden toen al onder meer de clubs Liverpool, Real Madrid en ook PSG contact hebben gezocht met de doelman.

“Voor het eerst in mijn carrière, verlaat ik mijn eigen land en alleen een dergelijk ambitieus project kon mij aansporen tot een dergelijke beslissing”, zegt Buffon in een reactie. Het is niet duidelijk hoeveel de doelman precies gaat verdienen.

Buffon brak eind jaren negentig door bij de Italiaanse club Parma. Eerder had de Italiaan het voornemen om te stoppen met voetbal na het WK dat momenteel in Rusland gespeeld wordt (wat zijn zesde had kunnen zijn). Italië kwalificeerde zich echter niet. Buffon won met het Italiaanse elftal het wereldkampioenschap in 2006.