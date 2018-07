Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Het afscheid van Margalit Fox Hoofdredacteur Peter Vandermeersch tipt dit boeiende afscheid van Margalit Fox, die veertien jaar lang necrologieën schreef voor The New York Times. En ja, ook zij schreef een decennium geleden ‘in memoriams’ van oude knarren die nu nog springlevend zijn. Herkenbaar voor elke redactie. Lees hier: She Knows How to Make an Exit. You’re Reading It.

De dag dat Israël Shoah zag The Guardian herpubliceerde een longread uit 2015 over de dag dat Shoah van de donderdag overleden regisseur Claude Lanzmann in Israël werd vertoond. In de zaal zaten overlevenden. Tip van redacteur Titia Ketelaar. Lees hier: The day Israel saw Shoah

Crisis rond migratie, of crisis rond racisme? Toen westerlingen naar Afrika kwamen waren ze missionarissen en ontdekkingsreizigers. Nu het andersom is, hebben we het over illegale immigranten, criminelen en terroristen. Correspondent Koert Lindijer tipt een felle column uit de Keniaanse The Standard Digital, waarin de schrijver stelt dat er geen migratiecrisis gaande is. Het is simpelweg racisme. Lees hier: Why the West’s silence on ‘handshake’, graft?

Hoe een voetbal tweemaal de ruimte in werd gestuurd Redacteur Wieland van Dijk las bij ESPN een mooi verhaal over een voetbal die een van de astronauten van de verongelukte space shuttle Challenger in 1986 van zijn dochter meekreeg. De bal werd teruggevonden in de wrakstukken, en ging dertig jaar later met astronaut Shane Kimbrough opnieuw de ruimte in. Lees hier: Mission Accomplished

Het aftreden van een kleurrijke ambassadeur Redacteur Mark Beunderman las in The New Yorker een interessant stuk over de ravage die president Trump aanricht in de Amerikaanse diplomatieke dienst. Het aftreden van een kleurrijke ambassadeur laat zien hoe dit invloed heeft op de betrekkingen met Latijns-Amerikaanse landen. China profiteert. Lees hier: The Diplomat Who Quit the Trump Administration