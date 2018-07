Derde nacht op rij rellen in Nantes

In Nantes zijn voor de derde nacht op rij gewelddadige rellen uitgebroken. In de nacht van donderdag op vrijdag werden zeker vijftig auto’s in brand gestoken, ook werd er brand gesticht op een middelbare school en bij een tankstation. De politie heeft drie mensen opgepakt, onder wie een 14-jarige jongen. Er raakte niemand gewond.

De rellen in de West-Franse stad begonnen dinsdagavond nadat de politie een 22-jarige man had neergeschoten waarna hij overleed aan zijn verwondingen. De man, een bekende van de politie vanwege diefstallen en drugshandel, zou tijdens een controle zijn doorgereden en een agent hebben aangereden. Daarop schoot een andere politieagent en raakte hij de man uit Nantes in zijn halsslaglader. Bij aankomst in het ziekenhuis overleed hij.

Jonge inwoonsters van Nantes liggen bloemen neer op de plek waar de 22-jarige man werd doodgeschoten door de politie. Foto Michel Euler/AP De Franse politie in actie in de nacht van dinsdag op woensdag toen er rellen uitbraken na de dood van een 22-jarige man uit Nantes. Foto Sebastien Salom Gomis/AFP In de afgelopen drie nachten zijn tientallen auto’s in brand gestoken. Foto Damien Meyer/AFP Bewoners uit de wijk lopen een herdenkingsmars voor de doodgeschoten man. Foto Damien Meyer/AP Demonstranten in Nantes lopen langs een uitgebrande auto. Foto Michel Euler/AP In de nacht van woensdag op donderdag werd er brand gesticht in een winkelcentrum in Nantes. Foto Damien Meyer/AFP

Onderzoek

De Franse autoriteiten hebben gelijk een onderzoek ingesteld om te kijken of de agent zijn wapen mocht gebruiken. Volgens de officier van justitie zijn vier mensen gehoord. Getuigen melden aan AFP een andere lezing. Volgens een vrouw was er geen aanrijding met een agent en was er maar één schot. Een ander, die anoniem zijn verhaal deed, vertelde dat de man “stilstond” en “zijn papieren gaf”.

De Franse minister van Justitie, Nicole Belloubet, riep woensdag op tot kalmte. De burgemeester van Nantes heeft haar condoleances overgebracht aan de familie.