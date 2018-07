De ‘halve Uruguayaan’ dompelt zijn tweede vaderland in rouw

Natuurlijk was het zíjn krullende vrije trap, die in het gedrang van lichtblauw en wit het hoofd van Raphaël Varane vond. Natuurlijk ook was het zíjn schot van afstand die het onvoorstelbare gegrabbel van de vaak zo geprezen doelman Fernando Muslera veroorzaakte. Natuurlijk was de hoofdrol in de overwinning (2-0) van Frankrijk op Uruguay in de kwartfinale van het WK voor hem, Antoine Griezmann, de man met een tweede hart speciaal voor het Zuid-Amerikaanse land.

Geen wedstrijdaanloop op het grootste voetbaltoneel ter wereld zonder verhaallijn, sportief of anderszins. Voor deze wedstrijd draaide het om de 27-jarige Griezmann, steraanvaller van Atlético Madrid, en de emotionele strijd die een duel met Uruguay voor hem betekende.

Het ging over de sterke band met zijn Uruguayaanse ploeggenoten in Madrid, de verdedigers José Giménez en Diego Godín. Ze whatsappten in de aanloop naar het duel met elkaar – de vriendschap woog zwaarder dan de sportieve vijandigheid. Vooral Godín speelt elke dag een wezenlijke rol in het leven van Griezmann: het is zijn vertrouweling, zijn buurman in de Spaanse hoofdstad en de peetoom van zijn jongste dochtertje Mia, tweeënhalf jaar oud.

Band met het land

Godín was de man die Griezmann – er in 2014 van overtuigde naar Atlético te komen. De Fransman, die toen nog bij Real Sociedad speelde, had de clubs voor het uitkiezen na zijn internationale doorbraak op het WK in Brazilië, waar hij als vervanger van Franck Ribéry een basisplek in het elftal van coach Didier Deschamps had gekregen.

De Britse krant The Times beschreef hoe Griezmann om diens nummer vroeg bij zijn Uruguayaanse vriend Chory Castro; hij wilde weten hoe het écht was om bij de club te spelen. Het was ook Godín die Griezmann er mede van overtuigde bij Atlético te blijven, iets wat hij vlak voor het WK in Rusland bekendmaakte. „Ik ben altijd samen met hem, of het nu in de kleedkamer is of op het veld. Het wordt een emotionele wedstrijd voor me”, zei hij op een persconferentie deze week.

Maar de band van Griezmann met Uruguay gaat verder dan dat. Dat benadrukte hij zelf deze week in de media maar wat graag. Hij voelt zich inmiddels een „halve Uruguayaan”. Dat begon al in 2009, schreef sportwebsite ESPN. Hij mocht in dat jaar onder de Uruguayaanse coach Martin Lasarte als 18-jarige debuteren bij Real Sociedad. De twee hebben nog steeds contact.

Zijn toenmalige ploeggenoot Carlos Bueno dompelde hem onder in de Uruguayaanse cultuur en tradities. Hij leerde hem het cafeïnerijke drankje maté, een soort kruidige thee, maken en leren waarderen en gaf hem inzicht in de zogenoemde ‘garra charrua’, de vechtersmentaliteit die de Uruguayanen volgens henzelf typeert.

Kritiek

De opmerkingen van Griezmann over zijn band met Uruguay waren in de aanloop naar de kwartfinale aanleiding geweest voor wat ouderwetse psychologische oorlogsvoering. De Uruguayaanse middenvelder Nahitan Nández gebruikte Griezmanns woorden tegen hem en drukte hem op het hart zich vooral te blijven realiseren tijdens de wedstrijd dat hij ook half-Uruguayaans is. Aanvaller Luis Suárez was beduidend feller en keurde de uitspraken van Griezmann af: hij was nog steeds een Fransman en wist niets van de inspanning en toewijding die echte Uruguayanen moeten leveren.

De vriendschappen en warme gevoelens moesten voor de kwartfinale wijken. Maar Griezmann was er tijdens de wedstrijd nog wel mee bezig. De 1-0 van Varane, na zijn vrije trap, vierde hij vrolijk mee met zijn ploeggenoten, maar bij zijn eigen 2-0 was hij ingetogen. Uit respect voor Uruguay, zou hij na de wedstrijd zeggen.