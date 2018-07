Celstraf van tien jaar voor oud-premier Pakistan

Oud-premier van Pakistan Nawaz Sharif (68) is vrijdag door een rechtbank in zijn land veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. Dat meldt de Pakistaanse zender Geo TV. Hij kreeg daarnaast een boete van omgerekend ruim negen miljoen euro.

Sharif stapte bijna een jaar geleden op, kort nadat het Hooggerechtshof in Islamabad zijn vertrek had geëist. Hij leek tot dan toe de eerste Pakistaanse premier sinds 1947 te worden die zijn ambtstermijn zou afmaken.

Mayfair

Sharif en zijn familie konden volgens de rechtbank niet verantwoorden hoe ze een aantal luxe appartementen in de Londense wijk Mayfair hadden gefinancierd. Pakistan mag die bezittingen daarom in beslag nemen, oordeelde de rechter vrijdag.

Uit de Panama Papers, gelekte documenten van het Panamese trustkantoor Mossack Fonseca, was gebleken dat de appartementen gefinancierd waren met geld uit brievenbusfirma’s op de Britse Maagdeneilanden. Twee van die bedrijfjes waren eigendom van Maryam Sharif, de dochter van de oud-premier. Sharif was en is de meest prominente politicus die moest vertrekken om de Panama Papers.

Lees ook: De politieke situatie in Pakistan, waar het leger altijd klaar staat om in te grijpen als de generaals ontevreden zijn, was de afgelopen jaren net iets rustiger geworden.

Beroep

Sharif liet vrijdag verstek gaan bij de uitspraak. Hij is in Londen, waar hij zijn ernstig zieke vrouw bijstaat. Maryam Sharif kreeg zeven jaar cel, haar echtgenoot één. Vader en dochter hebben beiden altijd schuld ontkend. Persbureau Reuters verwacht dat de oud-premier nog in hoger beroep gaat. In april had het Hooggerechtshof al besloten dat Sharif nooit meer mee mag doen aan verkiezingen in Pakistan.