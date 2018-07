Brits kabinet bereikt akkoord over Brexit

De Britse premier Theresa May bereikte vrijdag een akkoord met de ministers van haar kabinet over de te volgen koers voor de onderhandelingen voor het verlaten van de Europese Unie.

Bij de bijeenkomst op Chequers, het buitenverblijf van de premier, is een compromis gesloten voor een voorstel over een Brexit waarin de Britten voor goederenverkeer afspraken maken om nog wel de EU-regels zullen aanhouden. Diensten en het verkeer van personen maken geen deel uit van dit akkoord. Op deze manier zal de industrie zo min mogelijk hinder ondervinden van het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Aan dit voorstel gingen maanden van overleg vooraf, waarbij de verschillende kampen pleitten voor de beste manier om de EU te verlaten. Voor de voorstanders van de zogeheten ‘harde Brexit’ zal dit niet helemaal het akkoord zijn waarop zij hoopten, aangezien de Britten nu nog steeds een band met de EU behouden.

Lees ook: May wil in kabinet doorbraak forceren over Brexit

Met dit akkoord moet er in de EU-top in oktober onderhandeld worden door de Britten met de EU. Omdat dit al over vijftien weken is en er intussen ook nog een zomerreces is, was het voor premier May zeer belangrijk om een duidelijk akkoord te hebben.