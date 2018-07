Bootmigratie via Middellandse Zee gehalveerd

Het aantal bootmigranten dat dit jaar via de Middellandse Zee Europa is binnengekomen, is ruimschoots gehalveerd ten opzichte van de eerste helft van 2017. Dat schrijft de VN-organisatie voor migratie IOM vrijdag. In totaal zijn tot nu toe in 2018 ruim 46.000 migranten van boord gestapt in Italië, Malta, Griekenland, Cyprus of Spanje. Vorig jaar waren dat er meer dan 100.000.

Meer dan 1.400 mensen stierven op zee, een jaar eerder waren dat er zo’n 2.300. Het leeuwendeel daarvan overlijdt langs de zogeheten centrale Middellandse Zeeroute vanuit Libië naar Italië of Malta. Sinds 18 juni zijn daar alleen al bijna vijfhonderd mensen vermist geraakt. Het is een langer en gevaarlijker stuk varen dan bijvoorbeeld vanuit Turkije of Cyprus naar Griekenland, waar tot nu toe enkele tientallen doden.

Lees ook: Bijna alle hulporganisaties nu weg uit de Middellandse Zee

Discussie binnen de EU

Vooral naar Italië is het aantal bootmigranten sterk teruggelopen. Waar het aantal migranten per maand voorgaande jaren nog wel eens boven de 20.000 liep, blijft het dit jaar steken op ongeveer 4.000 maximaal per maand. Ook is dit jaar nog geen sprake van de gebruikelijke piek aan het einde van het voorjaar en begin van de zomer.

De lage cijfers zijn opvallend, omdat illegale migratie de afgelopen maand weer een kritiek discussiepunt was binnen de Europese Unie. Tijdens een EU-top spraken landen onder meer af om te zorgen voor betere opvang van migranten in Noord-Afrika, in navolging van de Turkije-deal uit 2016.

In de tussentijd is het werk voor hulporganisaties die bootmigranten redden op de Middellandse Zee lastiger geworden. Zo weigerden meerdere landen onlangs om het schip Lifeline met meer dan tweehonderd migranten aan boord, te laten aanmeren.

De Europese leiders kiezen hun woorden zorgvuldig in het migratiedebat: hoe minder menselijk, hoe minder emotiek: Geen mensen, maar ‘stromen’ en ‘golven’ komen eraan