Bertens verslaat vijfvoudig kampioen Venus Williams

Met een spannende laatste set heeft het Kiki Bertens vrijdag Venus Williams verslagen op Wimbledon. De Nederlandse tennisser mag door naar de vierde ronde. Na een lange wedstrijd werd de Amerikaanse Williams, vijfvoudig kampioen en vorig jaar nog finalist, toch naar huis gestuurd (6-2 6-2 (5) 8-6).

De eerste set ging met 6-1 naar Bertens. Hoewel het scoreverloop anders doet vermoeden, ging dat allesbehalve gemakkelijk. Beide speelsters maakten veel onnodige fouten en gaven elkaar daarmee punten cadeau. Met name Williams leek een schim van de toptennisster die ze de afgelopen twee decennia was.

Bertens wist Williams al meteen in de eerste game van de wedstrijd te breken en deed dat in de derde game nogmaals. Bertens zelf werd in het eerste bedrijf één keer gebroken.

Ook in de tweede set speelde Bertens aanvallend. Ze stapte goed in op de service van Williams, die het opvallend vaak van haar tweede opslag moest hebben. Met een goed aantal winners wist ze het spel van de Amerikaanse te ontregelen.

Halverwege de tweede set, op een 4-2 voorsprong, begon Bertens ineens te haperen. Ze werd gebroken door Williams en de ommekeer van de oud-kampioene leek ingezet. Op 4-4 volgden nog eens twee breaks. Doordat de speelsters op 5-5 hun service wel hielden moest er een tiebreak aan te pas komen. Daarin was Williams de betere: 7-5.

Beste prestatie op Wimbledon

Bertens stond één keer eerder in de derde ronde van Wimbledon. In 2016 was dat haar eindstation. Grastoernooien zijn over het algemeen niet haar favoriet. Liever speelt Bertens op gravel, waar ze meer tijd heeft voor lange, krachtige rally’s. Williams daarentegen was in het verleden vijfmaal winnaar van op de All England Club. De Amerikaanse heeft echter haar leeftijd tegen: met haar 38 jaar behoort Williams duidelijk tot de ouderen op Wimbledon.

De twee ontmoetten elkaar eerder dit jaar op het WTA-toernooi in Miami. Toen was de Amerikaanse nipt te sterk, maar kreeg Bertens wel drie matchpoints.

Met de exit van Williams zijn er nog maar twee top tien-speelsters over op Wimbledon. Vrijdag verloor de als tiende geplaatste Madison Keys al van de Russische Jevgenia Rodina. Uit de top tien zijn daarom alleen nog nummer één Simona Halep en Karolína Plísková over.