‘Belangrijke grensovergang met Jordanië weer in handen van Syrische leger’

Het Syrische leger heeft vrijdag een belangrijk grensovergang met Jordanië ingenomen in de zuidwestelijke regio Deraa. Volgens staatsmedia is de Syrische vlag gehesen boven het grensplaatsje Nassib. Eerder op vrijdag zeiden ooggetuigen aan de Jordaanse kant al tegen persbureau Reuters dat gewapende voertuigen met Syrische en Russische vlaggen te zien waren die richting de grensovergang trokken.

Volgens een rebellenwoordvoerder is met Russische onderhandelaars een wapenstilstand afgesproken in het oosten van de regio. De rebellen zouden Nassib opgeven en bereid zijn om hun zware wapens in te leveren. In ruil daarvoor zouden milities die meestrijden aan de zijde van Assad zich terugtrekken uit meerdere dorpen.

De grensovergang heeft grote economische waarde voor Jordanië en Syrië. De handel tussen beide landen is sinds het begin van de Syrische burgeroorlog nagenoeg opgedroogd. Nassib was de eerste jaren nog in handen van overheidstroepen, maar werd drie jaar geleden veroverd door rebellen.

Offensief Deraa

Vorige maand begon het Syrische leger gesteund door de Russische luchtmacht aan een offensief in het zuidwesten van Syrië. Meer dan 300.000 burgers zijn op de vlucht geslagen en tientallen kwamen bij bombardementen om het leven. Israël en Jordanië hielden de grens dicht, omdat beide landen de vluchtelingen niet willen opnemen.

