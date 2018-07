Amerikaanse importheffingen tegen China treden in werking

Zeer tegen China’s wil is een echte handelsoorlog met de VS vrijdag een belangrijke stap dichterbij gekomen. Op vrijdagochtend zijn heffingen in werking getreden waar de Verenigde Staten China al lang mee dreigden. Het gaat om een importheffing van 25 procent over Chinese goederen ter waarde van 34 miljard dollar.

China kondigde al eerder aan dat het land dan ook vrijwel meteen vergelijkbare heffingen op producten uit de VS zou gaan invoeren. China noemde onder meer heffingen op sojabonen, varkensvlees en auto’s.

De Amerikaanse president Trump heeft al aangekondigd dat hij een Chinese tegenmaatregel op zijn beurt weer wil beantwoorden met heffingen op nog eens 16 miljard aan Chinese goederen over twee weken. Uiteindelijk denkt hij zelfs aan heffingen op 450 miljard aan Chinese goederen, dat staat ongeveer gelijk aan de totale jaarlijkse export van China naar de VS.

China stelt zich vooral sinds de speech van de Chinese president Xi Jinping op het World Economic Forum in Davos in 2017 steeds meer op als kampioen van de vrijhandel. Het land hoopt de rol als nieuwe wereldleider op het gebied van globalisering en internationale vrijhandel over te nemen van een steeds meer op zichzelf gericht Amerika.

Ook EU tegen staatssteun

„Alle landen moeten samen weerstand bieden tegen unilateralisme en handelsprotectionisme en het op regels gebaseerde multilaterale handelssysteem bewaken”, zo zei Lu Kang van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. Liang Ming, directeur van een aan het Chinese ministerie van Handel gerelateerde denktank, was diezelfde dag tegenover de Chinese krant de Global Times explicieter: „Er is een kans dat andere landen die vrijhandel steunen automatisch de kant van China kiezen tegen het unilateralisme en protectionisme van de VS. Dat is waar we op hopen.”

China heeft geprobeerd om de Europese Unie zover te krijgen om zich in dezen expliciet aan de Chinese kant te stellen, maar de EU houdt dat tot nu toe af. Alhoewel de EU de Chinese bezwaren tegen Amerikaanse importheffingen deelt, heeft de EU net als de VS ook bezwaren tegen de manier waarop China zijn interne markt afschermt voor buitenlandse bedrijven. Ook is de EU net als de VS tegen staatssteun aan Chinese bedrijven, tegen onbeperkte strategische overnames van China in het buitenland en tegen de manier waarop China buitenlandse technologie verwerft.

Als het handelsconflict uitloopt op een echte handelsoorlog, en daar ziet het steeds meer naar uit, dan zijn de gevolgen ook voor China groot. President Xi wil graag dat China zo snel mogelijk een technologisch hoogontwikkeld land wordt dat zijn producten wereldwijd afzet. Zijn plannen worden moeilijker uitvoerbaar als China onderdelen voor die hoogtechnologische producten niet meer uit de VS kan importeren. Ook is het lastig als China de eindproducten niet meer kan afzetten op de Amerikaanse markt.