‘Als je bedreigd wordt, blijf je toch lekker onder de radar?’

Hier krijgt de advocaat van het oud-CDA-raadslid Turan Yazir „een brok” in zijn keel van, zegt hij in de rechtbank. De Turkse krant Sabah heeft zijn cliënt een ‘terreurleider’ genoemd. Yazir is daarna ernstig bedreigd en moest vier maanden zijn raadswerk neerleggen. Deze week heeft Yazir een interview aan NRC gegeven over „al die ellende” voor hem en zijn gezin.

En dan zegt de advocaat van Sabah: „Ik snap dat interview niet. Ik zou zeggen: blijf lekker onder de radar als je bedreigd wordt.”

„Het schokt mij”, zegt advocaat Jeroen Langbroek van Yazir. „Dan bent u heel snel geschokt”, reageert Sabah’s advocaat Ejder Köse.

Cultuurclash

Het is een kleine cultuurclash tussen de zakelijke advocaat van het Haagse kantoor Pels Rijcken en de Rotterdammer Köse, wiens kantoor zich profileert met de slogan „Nederlandse nuchterheid, Turkse passie”. Halverwege de zitting vraagt Köse – in zandkleurig pak en met losjes gevlochten schoenveters – toestemming om staand te pleiten. „Ik moet mijn energie even kwijt.”

Het voormalige CDA-raadslid Turan Yazir (44) en de gemeenteraad van Rotterdam vorderen deze vrijdag tijdens een bodemprocedure 100.000 euro van Sabah. Na de rellen bij het Turkse consulaat in maart vorig jaar noemde de Turkse krant Yazir de „imam voor Nederland” van FETÖ, de Turkse naam voor de zogenoemde ‘terreurbeweging’ van geestelijk leider Fethullah Gülen, die volgens Turkije achter de mislukte coup in Turkije in 2016 zit. Ook zou Yazir hebben samengespannen met de „racistische partij PVV”.

Rectificaties

De kortgedingrechter veroordeelde Sabah een jaar geleden bij verstek tot het plaatsen van (online) rectificaties: binnen 24 uur en zeven dagen lang. De dwangsom was 1.000 euro per dag, oplopend tot maximaal 100.000 euro. Sabah haalde de artikelen daarop wel van internet, maar heeft niet gerectificeerd.

Was dat een bewúste keuze, wil rechter Pauline Hofmeijer-Rutten weten van Sabah. Heeft de krant het vonnis naast zich neergelegd?

„Alles wat fout kon gaan, is fout gegaan”, zegt Köse over het kort geding. Een andere Nederlandse advocaat zou de zitting hebben gemist. Toen heeft een Duitse jurist het vonnis bestudeerd en een opmerkelijke conclusie getrokken: er moet 7 dagen gerectificeerd worden, dus als je de stukken intrekt, maar niet rectificeert, kan de dwangsom maximaal oplopen tot 7.000 euro.

Risicoanalyse

Het was een „risicoanalyse”, legt Köse uit voor zijn cliënt. „Wat kan het ons maximaal aan damage opleveren?” Die 7.000 euro nam Sabah voor lief, zegt hij. Een ton is wel wat anders. „Dat is veel geld.”

„Maar dat is heel pragmatisch”, zegt de rechter. „Dan heeft u een gemengd standpunt.” Sabah zegt namelijk uit principe ook een bodemprocedure te zijn begonnen, die later wordt behandeld. De krant wil dat de rechter de publicaties als ‘niet onrechtmatig’ bestempelt. Als Sabah dan gelijk zou krijgen, eist de krant een eventuele dwangsom terug als „schadevergoeding”. Is het niet logischer om de dwangsom daarom op te schorten, vraagt Köse.

Maar daar maakt de advocaat van Yazir en de gemeenteraad bezwaar tegen: er ligt een vonnis over een dwangsom van maximaal een ton en hij wil nu een uitspraak. „Voor ons is het een principiële zaak”, zegt raadsgriffier Han van Midden tegen de rechter. „Handen af van onze volksvertegenwoordigers.”

Hakkelende tolk

De mediagroep achter Sabah heeft geen kantoor in Nederland, maar wel in Duitsland. Zakelijk directeur Ismail Erel heeft een echtgenote uit Nederland, dus hij verstaat alles een beetje, zegt hij de rechter. Voor de zekerheid heeft Erel ook een – hakkelende – tolk meegenomen.

Erel snapt niet hoe het in Nederland werkt, zegt hij. Het Turkse staatspersbureau AA heeft in 2016 een lijst met ‘terreurverdachten’ gepubliceerd. Turan Yazir stond – tot zijn eigen verbijstering – op die lijst als Gülen-aanhanger. Als Nederlandse kranten iets overnemen van persbureau ANP, zijn ze dan ook zélf aansprakelijk, vraagt Erel.

Maar waarom zou Turan Yazir als CDA-raadslid met de PVV van Geert Wilders hebben samengewerkt? Dat weet Erel niet, zegt hij rokend na afloop van de zitting. „Dat moet je de journalist van de stukjes vragen. Ik ken zijn bronnen niet.”

De uitspraak volgt op 12 september – mits de uitspraak door de rechter wordt opgeschort.

